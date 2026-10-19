ΠΑΜΕ: Κινητοποίηση κατά των πλειστηριασμών στις 24 Οκτωβρίου στο υπουργείο Οικονομικών

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Σε μαζική κινητοποίηση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, έξω από το υπουργείο Οικονομικών, καλεί η Επιτροπή του ΠΑΜΕ ενάντια στους πλειστηριασμούς, από κοινού με συλλόγους δανειοληπτών και δεκάδες φορείς.

Με κεντρικό σύνθημα «Τα σπίτια του λαού, τα σώζει ο λαός», ζητά νομοθετική κατοχύρωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, κατάργηση του ισχύοντος πλαισίου για τους πλειστηριασμούς και μέτρα στήριξης των χρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΤΑ ΣΩΖΕΙ Ο ΛΑΟΣ

Αρνούμαστε τη «σταθερότητα» των πλειστηριασμών και των εξώσεων

Νομοθετική κατοχύρωση τώρα, της προστασίας της πρώτης κατοικίας

ΟΛΟΙ το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΗ, ώρα 12μ.

στο Υπουργείο Οικονομικών

Η επιτροπή του ΠΑΜΕ ενάντια στους πλειστηριασμούς, καλεί τους εργαζόμενους, τους μικρούς επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, όλο το λαό να πάρουν μαζικά μέρος στη μεγάλη κινητοποίηση που συνδιοργανώνει μαζί με συλλόγους δανειοληπτών και δεκάδες άλλους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος στις 24 Οκτώβρη έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Είναι η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για να παρθούν μέτρα για την προστασία των χρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, για να προστατεύσουμε τα σπίτια μας και το βιος μας από τα αρπαχτικά των servicers και των funds.

Τα λαϊκά νοικοκυριά τα χρέωσε η πολιτική που διαχρονικά εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις που πότε λόγω της κρίσης, πότε λόγω της πανδημίας, τώρα λόγω των αναγκών της πολεμικής εμπλοκής και της πολεμικής οικονομίας, για να συνεχίζουν να κερδίζουν οι τράπεζες και οι επιχειρηματικοί όμιλοι φόρτωναν συνεχώς με νέα βάρη το λαό.

Τα λαϊκά νοικοκυριά τα χρέωσε η πολιτική που πετσόκοψε μισθούς και δικαιώματα, που τσάκισε τις συντάξεις, που φόρτωσε με νέους δυσβάσταχτους φόρους το λαό μας. Σήμερα συνεχίζει τα χρεώνει το μεγάλο κύμα ακρίβειας και η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας με μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και των κομμάτων που υπερασπίζονται την εμπλοκή της χώρας μας στον ενεργειακό πόλεμο αλλά και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων και ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων.

Μπαταχτσήδες δεν είναι οι λαϊκές οικογένειες όπως προκλητικά τις παρουσίαζαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ για να περάσουν το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο που έβγαλε τα σπίτια του λαού μας στο σφυρί. Μπαταχτσήδες είναι οι τράπεζες που με νόμο έχουν αναβαλλόμενο φόρο, οι εφοπλιστές που έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο και οι διάφοροι στρατηγικοί επενδυτές.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ απέναντι στο απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν από κοινού οι κυβερνήσεις ΝΔ – Τσίπρα – ΠΑΣΟΚ.

Γιατί με το νόμο Κατσέλη το ΠΑΣΟΚ ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας αφού για να προστατευτεί ένα σπίτι έπρεπε η λαϊκή οικογένεια να πάει στα δικαστήρια. Νόμο που εφάρμοσε και δεν κατήργησε η κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό το Σαμαρά. Η κυβέρνηση Τσίπρα έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα funds, άνοιξε τους πλειστηριασμούς από 500 ευρώ και πάνω, έκανε τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς ποινικό αδίκημα. Και ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη που άνοιξε τους πλειστηριασμούς για χρέη από 1 ευρώ και πάνω , ενώ έδωσε στα funds τη διαχείριση χρεών σε παρόχους ενέργειας, σε ΕΦΚΑ και άλλα.

Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης που υπερπροβλήθηκαν από τα ΜΜΕ σε τίποτα δεν αναιρούν το παραπάνω εχθρικό πλαίσιο, ενώ και οι όποιες προτάσεις όσων λέρωσαν τα χεράκια τους από κυβερνητικές θέσεις, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, με κοινή επιδίωξη τη ρευστότητα των τραπεζών και τα κέρδη των funds.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ απέναντι στους εκβιασμούς, στις απειλές και τις καταχρηστικές πρακτικές των servicers και των funds που αξιοποιούν την αβάντα που τους δίνει αυτό το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο.

Τώρα είναι ώρα ξεσηκωμού! Οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία με αφορμή την απαράδεκτη έξωση της 87χρονης που λίγες μέρες μετά κατέληξε, το νέο περιστατικό με την ηλικιωμένη στην Ιταλία, αλλά και οι κινητοποιήσεις στην Γαλλία εκθέτουν ανεπανόρθωτα όσες δυνάμεις όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που έλεγαν στον ελληνικό λαό ότι «στην ΕΕ θα τρώμε με χρυσά κουτάλια», ή δυνάμεις όπως ο κ Τσίπρας που μίλαγε για «το κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι και τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ». Όσους ακόμα και σήμερα λένε στο λαό μας να κάνει θυσίες για να «γίνουμε Ευρώπη».

Αποδεικνύεται ότι η βαρβαρότητα των πλειστηριασμών και των εξώσεων είναι η κανονικότητα στην ΕΕ των πολεμικών προϋπολογισμών, των λόμπι και των κερδών των ομίλων. Είναι κανονικότητα στο σύστημα που θεωρεί τη στέγη εμπόρευμα και πεδίο επένδυσης και κερδοφορίας.

Ας μην λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Έχουμε τη δύναμη των σωματείων μας, των συλλόγων μας, του αγώνα μας και της αλληλεγγύης, που έχει φέρει νίκες και κατακτήσεις και μπορεί να κάνει κουρελόχαρτο τους άδικους νόμους τους.

Απαιτούμε:

Νομοθετική κατοχύρωση τώρα της προστασίας της πρώτης κατοικίας και κατάργηση του απαράδεχτου νομοθετικού πλαισίου ΝΔ – Τσίπρα – ΠΑΣΟΚ.

και κατάργηση του απαράδεχτου νομοθετικού πλαισίου ΝΔ – Τσίπρα – ΠΑΣΟΚ. Παύση κάθε μορφής αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών από πλευράς τραπεζών σε βάρος οφειλετών λαϊκών νοικοκυριών για οφειλόμενα ποσά σε τράπεζες και εφορία.

από πλευράς τραπεζών σε βάρος οφειλετών λαϊκών νοικοκυριών για οφειλόμενα ποσά σε τράπεζες και εφορία. Να επιστραφούν πίσω στις λαϊκές οικογένειες τα σπίτια που servicers και funds με απαράδεκτο και καταχρηστικό τρόπο έβγαλαν στον πλειστηριασμό.

Διαγραφή τώρα του 50% των οφειλών των εργατικών – λαϊκών νοικοκυριών προς τις τράπεζες με ταυτόχρονη διαγραφή των τόκων και με ειδικά μέτρα προστασίας των δανειοληπτών με ελβετικό φράγκο, και όσων έλαβαν στεγαστικές επιδοτήσεις με εγγύηση ελληνικού δημοσίου.

με ταυτόχρονη διαγραφή των τόκων και με ειδικά μέτρα προστασίας των δανειοληπτών με ελβετικό φράγκο, και όσων έλαβαν στεγαστικές επιδοτήσεις με εγγύηση ελληνικού δημοσίου. Άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Άμεσος συμψηφισμός ή επιστροφή των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» χρηματικών ποσών στους δανειολήπτες.

που ορίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Άμεσος συμψηφισμός ή επιστροφή των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» χρηματικών ποσών στους δανειολήπτες. Να ανασυσταθεί τώρα το έργο των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που υπήρχαν, με άμεση έναρξη και ενίσχυση κατασκευαστικού προγράμματος αποκλειστικά με κρατική χρηματοδότηση.

Με ευθύνη του κράτους να προχωρήσει άμεσα η ανέγερση σύγχρονων φοιτητικών εστιών που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σε κλίνες με αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ενάντια στους πλειστηριασμούς

17 Οκτώβρη 2026

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