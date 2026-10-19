Η ΔΟΑ μηνύει το υπουργείο Παιδείας, διεκδικεί 300.000 ευρώ

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Αγωγή κατά του υπουργείου Παιδείας κατέθεσε η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ), διεκδικώντας την αποπληρωμή του ποσού των 300.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Βιώνω τις Ολυμπιακές Αξίες», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας με το ΥΠΑΙΘΑ.

Η ΔΟΑ και το ΥΠΑΙΘΑ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας το 2024. Στο πλαίσιο του προγράμματος 4.000 μαθητές φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ και ήρθαν σε επαφή με τις αξίες του Ολυμπισμού. Το ΥΠΑΙΘΑ 10 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκκρεμεί να καταβάλει 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΑ αρχικά επιδίωξαν να λυθεί το ζήτημα εξωδικαστικά, αλλά το ΥΠΑΙΘΑ δεν ανταποκρίθηκε. «Η ΔΟΑ επιδίωξε την επίλυση του ζητήματος με το ΥΠΑΙΘΑ χωρίς την ανάγκη δικαστικής προσφυγής, προέβη μάλιστα και στην αποστολή εξώδικης δήλωσης, απαιτώντας την ικανοποίηση της εύλογης και νόμιμης αξίωσής της, αλλά το ΥΠΑΙΘΑ, όχι μόνο δεν προέβη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, δηλαδή στην καταβολή του εκκρεμούς ποσού των 300.000 Ευρώ, αλλά ούτε καν απάντησε στην εξώδικη δήλωση».

Η ανακοίνωση της ΔΟΑ

«Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί την κατάληξη μιας μακράς προσπάθειας της Ακαδημίας να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα, χωρίς δικαστική αντιπαράθεση. Ωστόσο, παρά τις ενέργειες που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση, το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει το ΥΠΑΙΘΑ δεν έχει καταβληθεί έως και σήμερα, δέκα μήνες μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος για το έτος 2025.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα Βιώνω τις Ολυμπιακές Αξίες αποτελεί μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ίδιου του ΥΠΑΙΘΑ, η οποία φέρνει μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε άμεση επαφή με τις αξίες του Ολυμπισμού, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και τη βιωματική εμπειρία της φιλοξενίας τους στην Αρχαία Ολυμπία, το ιστορικό κέντρο του Ολυμπισμού.

Σκοπός του είναι να αναδείξει τη διαχρονική σημασία των Ολυμπιακών Αξιών και να συμβάλει στην ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα να συνδέσουν τις αξίες του σεβασμού, της αριστείας, της φιλίας και της ειρηνικής συνύπαρξης με την καθημερινή τους ζωή.

Η εν λόγω συνεργασία της ΔΟΑ με το ΥΠΑΙΘΑ θεσμοθετήθηκε με το από 6 Φεβρουαρίου 2024 Μνημόνιο Συνεργασίας πενταετούς διάρκειας, με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος και την προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας.

Κατά το πρώτο έτος της συνεργασίας, το 2024, το ΥΠΑΙΘΑ εξέδωσε τις αρμόδιες εγκυκλίους και εξασφάλισε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ για τη δωρεάν φιλοξενία, σίτιση και εκπαίδευση περίπου 2.000 μαθητών και μαθητριών από σχολικές μονάδες από όλη της Ελλάδα.

Το 2025, το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την έκδοση επίσημων εγκυκλίων εκ μέρους του ΥΠΑΙΘΑ και τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 μαθητών και μαθητριών στο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ, με τη συνεργασία και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Η ΔΟΑ ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, υποδεχόμενη τους συμμετέχοντες και εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες υπηρεσίες φιλοξενίας, σίτισης, εκπαίδευσης και οργανωτικής υποστήριξης, αλλά το ΥΠΑΙΘΑ δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα ως προς τη χρηματοδότησή του.

Για το έτος 2025, από το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, καταβλήθηκαν 200.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 300.000 ευρώ παραμένει μέχρι σήμερα ανεξόφλητο, παρά τη συμμόρφωση της ΔΟΑ με όλες τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Η ΔΟΑ επιδίωξε την επίλυση του ζητήματος μέσω επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, επιδιώκοντας να διευθετηθεί η χρηματοδοτική εκκρεμότητα χωρίς την ανάγκη δικαστικής προσφυγής. Προς την ίδια κατεύθυνση της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ΔΟΑ προέβη και στην αποστολή εξώδικης δήλωσης, απαιτώντας την ικανοποίηση της εύλογης και νόμιμης αξίωσής της, εντός τασσόμενης προθεσμίας.

Παρ’ όλα αυτά, το ΥΠΑΙΘΑ, όχι μόνο δεν προέβη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, δηλαδή στην καταβολή του εκκρεμούς ποσού των 300.000 Ευρώ, αλλά ούτε καν απάντησε στην εξώδικη δήλωση.

Ως εκ τούτου, η Ακαδημία, με τη σύμφωνη γνώμη, τόσο της Διεθνούς όσο και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αναγκάστηκε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση της αξίωσής της.

Η δικαστική ενέργεια αποσκοπεί στη επίλυση μιας οικονομικής διαφοράς που αφορά δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΟΑ για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δημόσιου σκοπού. Η ΔΟΑ προσβλέπει στην εξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Δικαστήριο, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη θέση της».

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