Μόνος προπονήθηκε ο Ντόρσεϊ εν αναμονή της απόφασης για την τιμωρία του

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Ατομική προπόνηση έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εν αναμονή της απόφασης του Ολυμπιακού για την τιμωρία του. Η ηγεσία του Ολυμπιακού θα έχει συνάντηση με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα για να αποφασίσουν τι μέλλει γενεσθαι.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με ανάρτηση του δυναμίτισε το σκηνικό την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο του. «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε! Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!», έγραφε.

Ο ελληνοαμερικανός γραντ απολογήθηκε χθες για τη στάση του ενώπιον του διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

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