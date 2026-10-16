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16.10.2026 18:41

Μετανιωμένος για το ξέσπασμα δηλώνει τώρα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, στην απολογία του στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

16.10.2026 18:41
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Απολογήθηκε μετά από κλήση της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά το σχόλιό του σε ανάρτηση, με το οποίο έριχνε ευθύνες στο προπονητικό τιμ του Ολυμπιακού για τον χρόνο συμμετοχής του στους αγώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός γκαρντ που έχει ελληνικό διαβατήριο, έδειξε μετανιωμένος για τα γραφόμενά του του όταν βρέθηκε ενώπιον του γενικού διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Για τον παίκτη είναι δεδομένη η τιμωρία αλλά για το είδος και τον χρόνο θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες η διοίκηση της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε γράψει κάτω από ανάρτηση: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!

Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».

Μετά από αυτό το post ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και να επιστρέψει από την Βαρκελώνη στην Αθήνα. 

Σχολιάζοντας για την υπόθεση Ντόρσεϊ ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε από την Βαρκελώνη: «Νομίζω ότι ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ’ όλα είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ για τον παίκτη ενώ είχε απορρίψει την πρώτη πρόταση ανανέωσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το συμβόλαιο του που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027. 

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