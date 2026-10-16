Euroleague: Για το αήττητο ο Παναθηναϊκός κόντρα Χάποελ – Δύσκολη αποστολή στη Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό

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Δύσκολες αποστολές περιλαμβάνει για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό η έκτη αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports 4) του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports Prime).

O Παναθηναϊκός είναι πλέον η μόνη αήττητη ομάδα στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Euroleague, προερχόμενος από την πρώτη εκτός έδρας νίκη του, αυτή στο Βελιγράδι, επί της Παρτιζάν, με 72-55. Μετά τη συγκινησιακή φόρτιση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην ομάδα που έχει συνδέσει την καριέρα του τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, ο Σέρβος τεχνικός περιμένει στο Telekom Center Athens έναν γνώριμό του, τον Δημήτρη Ιτούδη. Στο ίδιο τεχνικό τιμ επί 13 σεζόν στον Παναθηναϊκό, Ομπράντοβιτς και Ιτούδης θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο που έγραψαν μαζί τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία των «πρασίνων».

Η Χάποελ διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, τόσο στην περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Μπορούν να απειλήσουν μέσα από το «pick and roll», αλλά και στο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ομπράντοβιτς θέλει να δει τους παίκτες του να πιέζουν στην άμυνα, να κλέψουν μπάλες και να βγουν σε αιφνιδιασμούς.

Οι Ισραηλινοί σκοράρουν 89,8 πόντους μέσο όρο στην επίθεση, ενώ ο Παναθηναϊκός 89,4. Η άμυνα είναι το δυνατό σημείο του Παναθηναϊκό, καθώς δέχεται 69,4 πόντους μέσο όρο μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν. Οι παίκτες του Ιτούδη δέχονται 87,8 πόντους μέσο όρο… μία αισθητή δηλαδή διαφορά, στην οποία δίνει έμφαση ο «Ζοτς». Ο Παναθηναϊκός μοιράζει 20 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ η Χάποελ 14,4. Μικρή υπεροχή έχει το «τριφύλλι» και στα κλεψίματα… όχι όμως και στον τομέα των λαθών. Οι «πράσινοι» είναι επιρρεπείς στα λάθη με 13,2 μέσο όρο ανά αγώνα, την ώρα που οι αντίπαλοι υποπίπτουν σε 10,2 λάθη μέσο όρο ανά αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στους Ναν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, ενώ πριν τον αγώνα με τη Χάποελ θ’ αποφασιστεί αν θ΄ αγωνιστεί ο Ιζαάκ Μπόνγκα.

Διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ oρίστηκαν οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).

Για το απόλυτο στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός, προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες, με Αναντολού Εφές στη SUNEL Arena και Βαλένθια στην Ισπανία,μετά το στραβοπάτημά του στην Μπολόνια και την ήττα από τη Βίρτους για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Έστω κι αν στο α΄ μέρος του αγώνα της περασμένης Τρίτης (13/10) στη Βαλένθια, η εικόνα του Πρωταθλητή Ευρώπης σε άμυνα και επίθεση ήταν απογοητευτική, το β΄ μέρος και η παράταση αποζημίωσαν τους φιλάθλους του, με την ανατροπή από το -28 να ολοκληρώνεται με νίκη 102-97 στην παράταση. Ο Ζαν Μοντέρο αναδείχτηκε μάλιστα MVP ολόκληρης της 5ης αγωνιστικής, χάρη στους 35 βαθμούς που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης «σκοτώνοντας» την πρώην ομάδα του, στην πρώτη επιστροφή του στη Roig Arena ως παίκτης της ομάδας του Πειραιά. Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η ισχυρή Μπαρτσελόνα, μέσα στο Palau Blaugrana, την Παρασκευή (16/10, 21:30) για την 6η αγωνιστική.

Εκτός αποστολής στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με απόφαση της διοίκησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς κλήθηκε σε απολογία για σχόλια δυσαρέσκειας με τη μείωση του χρόνου του από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με ανάρτησή του στο Instagram.

Οι Καταλανοί μπορεί να έχουν ρεκόρ 3-2 μέχρι στιγμής στη σεζόν, αλλά προέρχονται από εντός έδρας νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ (90-87) για την 5η αγωνιστική. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Κέβιν Πάντερ συνεχίζει να οδηγεί την ομάδα της Βαρκελώνης επιθετικά. Ο Αμερικανός σημείωσε 19 πόντους απέναντι στη Μακάμπι. Ο Αμερικανός φόργουορντ Ταϊρές Μάρτιν έδωσε 7 ριμπάουντ σ’ αυτό το παιχνίδι στην ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς.

Η επίθεση του Ολυμπιακού φέτους είναι «on fire» με εξαίρεση το α΄ μέρος του ματς με τη Βαλένθια (5η αγωνιστική). Οι «ερυθρόλευκοι» σημειώνουν 96,8 πόντους μέσο όρο. Οι Καταλανοί 88,4. Μικρή διαφορά έχουν οι δύο ομάδες ως προς το «παθητικό», αφού ο Ολυμπιακός δέχεται 87,8 πόντους μέσο όρο, ενώ οι «μπλαουγκράνα» 86,6.

Το μεγάλο «όπλο» του Ολυμπιακού στη «μάχη» με την Μπαρτσελόνα θα είναι τα ριμπάουντ! Αρκεί να κινηθούν στα επίπεδα που συνηθίζουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός μαζεύει 10,6 περισσότερα ριμπάουντ από την επόμενη αντίπαλό της. Η «Μπάρτσα» μαζεύει 29,8 «σκουπίδια» μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ η ομάδα του Πειραιά μαζεύει 40,4!

Με 6,2 περισσότερες ασίστ μέσο όρο έναντι της Μπαρτσελόνα (14,8 οι Καταλανοί έναντι 21 του Ολυμπιακού) ο Πρωταθλητής Ευρώπης δείχνει ικανός να πάρει το «διπλό» και στο Palau Blaugrana μετά τη Roig Arena και να επιστρέψει με το δύο στα δύο αυτή τη «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague και στην Ισπανία.

Ο μόνος τομέας στον οποίο θα πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν υποδεχτούν τη Φενερμπαχτσέ την επόμενη εβδομάδα είναι τα ποσοστά ευστοχίας στα τρίποντα. Το ποσοστό 29,8% δεν είναι αυτό που θα περίμενε ο Μπαρτζώκας από τους παίκτες του πίσω από τα 6.75, την ώρα που οι Καταλανοί σουτάρουν με ποσοστό ευστοχίας 38,4% έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο).

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