Χάιντουκ – Άγιαξ: Ναζιστικά συνθήματα και φέρετρο με τα αρχικά του ολλανδικού συλλόγου στην πορεία των Κροατών (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες από το Σπλιτ, όπου οργανωμένοι οπαδοί της Χάιντουκ προχώρησαν σε προκλητικές ενέργειες που προκαλούν αποτροπιασμό πριν από την αναμέτρηση με τον Άγιαξ για τη League Phase του Conference League.

Κατά την πορεία τους προς το γήπεδο, οι οπαδοί μετέφεραν ένα φέρετρο που έφερε τα γράμματα της ολλανδικής ομάδας, ενώ παράλληλα ακούστηκαν ναζιστικά συνθήματα.

🇭🇷🇳🇱 Torcida have begun their march ahead of the match against Ajax, with reports of chants including “Crush the Jews,” “Auschwitz” and “Wake up, Adolf,” as well as “Come on, Ustaše.”



[Slobodna Dalmacija] https://t.co/78IxeI2twn pic.twitter.com/ABisrlkVq4 — TheCroatian (@TheCroatian_) October 15, 2026

«Ξύπνα Αδόλφε» και «Άουσβιτς» ήταν μερικά από όσα φώναζαν, σε μια ενέργεια που ξεπερνά τα όρια της αθλητικής αντιπαράθεσης και προκαλεί φρίκη.

Torcida uoči europske utakmice Hajduka razbila lijes na kojem je pisalo "Ajax", a zatim su vikali "Gazi Židove". pic.twitter.com/I3GLIhoCXd — Index.hr (@indexhr) October 15, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις ή προσαγωγές για το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ, οι εξελίξεις υπαγορεύονται από τη διοίκηση»

Παναθηναϊκός – Μπόρατς: Live ο αγώνας στη League Phase του Conference League

Η Σάκκαρη επέστρεψε σε προημιτελικό μετά από 8 μήνες – Νίκησε με 2-0 την Ποχάνκοβα στην Γουχάν (video)











