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15.10.2026 21:51

Χάιντουκ – Άγιαξ: Ναζιστικά συνθήματα και φέρετρο με τα αρχικά του ολλανδικού συλλόγου στην πορεία των Κροατών (Video)

15.10.2026 21:51
haintouk

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Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες από το Σπλιτ, όπου οργανωμένοι οπαδοί της Χάιντουκ προχώρησαν σε προκλητικές ενέργειες που προκαλούν αποτροπιασμό πριν από την αναμέτρηση με τον Άγιαξ για τη League Phase του Conference League.

Κατά την πορεία τους προς το γήπεδο, οι οπαδοί μετέφεραν ένα φέρετρο που έφερε τα γράμματα της ολλανδικής ομάδας, ενώ παράλληλα ακούστηκαν ναζιστικά συνθήματα.

«Ξύπνα Αδόλφε» και «Άουσβιτς» ήταν μερικά από όσα φώναζαν, σε μια ενέργεια που ξεπερνά τα όρια της αθλητικής αντιπαράθεσης και προκαλεί φρίκη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις ή προσαγωγές για το περιστατικό.

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