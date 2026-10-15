Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ, οι εξελίξεις υπαγορεύονται από τη διοίκηση»

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Για το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα την Παρασκευή στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της ΕuroLeague.





Ο προπονητής του μπασκετικού Ολυμπιακού όταν ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκύψει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα μετά τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με το συμβόλαιό του, κράτησε χαμηλούς τόνους;



«Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το πώς έπαιξε ο Μοντέρο. Νομίζω ότι ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ’ όλα είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».



Αναφορικά με την εικόνα του ματς με τη Βαλένθια ο κόουτς των ερυθρολεύκων ανέφερε: «Δεν μου αρέσει να κρατάω ότι μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει. Το μπάσκετ γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Είχαμε ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο και ένα καταπληκτικό δεύτερο. Έχουμε κάνει πέντε ματς τα τέσσερα είναι εκτός. Κάθε ματς θέλει την απαραίτητη σοβαρότητα. Οι προπονήσεις είναι λίγες, τα παιχνίδια πολλά, πολλές φορές να δεις εκπλήξεις στην απόδοση μιας ομάδας, ελπίζω να μην είμαστε δυσάρεστη έκπληξη.

Είμαστε καλά. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που θα μας έχει φρέσκους. Το rotation θα παίξει ρόλο, γιατί παίκτες έπαιξαν 25 λεπτά συνεχόμενα με τη Βαλένθια. Αυτό επιβαρύνει το σώμα τους. Ίσως πρέπει να κάνω αλλαγές πιο συχνά στο ματς για να κρατήσουμε το μομέντουμ.



Αναφερόμενος στον Μοντέρο ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε: «Έχει να κάνει με την ποιότητά του. Επίσης είναι ένα σημαντικό τεστ για αυτόν να παίξει απέναντι στην παλιά του ομάδα. Και συναισθηματικά και ουσιαστικά. Οι περισσότεροι παίρνουν το παιχνίδι προσωπικά, θέλοντας να δείξουν την αξία τους. Έδειξε καλή προσέγγιση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που έπαιξε σε αυτό το ματς και μπράβο του».

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