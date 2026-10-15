Ρεν – ΟΦΗ: Live η αποστολή των Κρητικών στη Γαλλία για το Europa League

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Ο ΟΦΗ έχει δείξει στη διάρκεια της φετινής σεζόν πως διαθέτει την ποιότητα και τις δυνατότητες να βάλει δύσκολα ακόμη και σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Με την ίδια φιλοδοξία, οι Κρητικοί αντιμετωπίζουν την αποψινή αναμέτρηση (22:00) με τη Ρεν, με τον Χρήστο Κόντη και τους ποδοσφαιριστές του να ταξιδεύουν στη Βρετάνη με στόχο να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα και να συνεχίσουν την αξιόλογη πορεία τους στο UEFA Europa League.

Η ομάδα του Ηρακλείου έχει ήδη πετύχει έναν σημαντικό στόχο, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη League Phase της διοργάνωσης μετά την πρόκριση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Παράλληλα, ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της, επικρατώντας με 2-0 της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα. Τώρα, μπροστά της βρίσκεται μία ακόμη δύσκολη αποστολή επί γαλλικού εδάφους, όπου θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τα αδύνατα σημεία της Ρεν και να αποσπάσει ένα αποτέλεσμα που θα ενισχύσει τη θέση της στη διοργάνωση.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Γκολ για τον ΟΦΗ στο 10′ από τον Φούντα

1′ Σέντρα στο ματς

Οι δύο ενδεκάδες:

ΡΕΝ: Σαμπά, Φρανκόφσκι, Κρέσγουελ, Αίτ Μπουντλάλ, Ναγκίντα, Σιμάνσκι, Ρονζίερ, Καμαρά, Μπλας, Λεπόλ, Ταμαρί

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Νους, Φούντας, Κόντρο.

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