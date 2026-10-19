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19.10.2026 20:40

Στο αρχείο η μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου κατά του αντιπροέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός

19.10.2026 20:40
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Στο αρχείο τέθηκε η μήνυση της κόρης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Δέσποινας Γιαννακοπούλου, για τα έκτροπα στο ΣΕΦ κατά τον δεύτερο τελικό των play off.

Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου είχε κινηθεί νομικά κατά του Αντιπροέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γεωργίου Σκινδήλια, υποστηρίζοντας πως στοχοποιήθηκε «απάνθρωπα και απροκάλυπτα σεξουαλικά συνθήματα, τα οποία ακούστηκαν δυνατά και επαναλαμβανόμενα από μερίδα οπαδών της ΚΑΕ Ολυμπιακός».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού 

«Τον Ιούνιο του 2025 γίναμε όλοι μάρτυρες της αδιανόητης συμπεριφοράς του Δ. Γιαννακόπουλου κατά την επίσκεψή του στο ΣΕΦ με αφορμή τη διεξαγωγή του δευτέρου τελικού των play off.

Την άρον άρον φυγάδευσή του από το γήπεδο, διαδέχτηκε η υποβολή προσχηματικών μηνύσεων, που οι θύτες υποδύονταν τα θύματα. Μία τέτοια μήνυση υπέβαλε και η κόρη του, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, κατά του Αντιπροέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γεωργίου Σκινδήλια, απαιτώντας, μάλιστα, να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και την προσαγωγή του σε Αστυνομικό Τμήμα, ενώ αυτός ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση.

Ο Ολυμπιακός παραπέμπει σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει. «”Η ΚΑΕ Ολυμπιακός και οι Πρόεδροί της ούτε απειλούν παιδιά με τέλεση γενετήσιων πράξεων, ούτε τα βάζουν να κάνουν ψευδείς μηνύσεις“».

«Η δικαίωση δεν άργησε να έρθει. Η μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου κρίθηκε αβάσιμη και τέθηκε οριστικά στο αρχείο. Όσο δε για τις πράξεις του Δ. Γιαννακόπουλου, αυτές έχουν παραπεμφθεί να κριθούν από το αρμόδιο δικαστήριο. Όταν άλλοι διαβιούν στα social media, αναζητώντας likes και followers, η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η Διοίκησή της προτιμούν να απευθύνονται στην αμερόληπτη Ελληνική Δικαιοσύνη και να περιμένουν την κρίση της».

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