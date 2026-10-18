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18.10.2026 17:49

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ – Λουλούδια, χειροκροτήματα και ενός λεπτού σιγή

18.10.2026 17:49
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Το δικό του αντίο είπε ο Παναθηναϊκός στον Γιώργο Βαρδινογιάννη λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ.

Στην είσοδο της φυσούνας είχε τοποθετηθεί μια φωτογραφία του, με τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού», αλλά και αυτοί του Αστέρα Τρίπολης μαζί με τους διαιτητές, άφησαν από ένα λουλούδι μπροστά στον καμβά, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

Φυσικά κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού παίζουν με μαύρα περιβραχιόνια. Να σημειωθεί πως λουλούδια υπάρχουν και στη θέση της σουίτας όπου συνήθως παρακολουθούσε τους αγώνες της ομάδας.

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