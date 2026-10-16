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16.10.2026 23:46

Euroleague: Δεύτερο σερί «διπλό» για τον Ολυμπιακό στην Ισπανία, 105-100 στην παράταση τη Μπαρτσελόνα

16.10.2026 23:46
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Με μία ακόμη μεγάλη εκτός έδρας νίκη ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 105-100 στην παράταση για την 6η αγωνιστική. Μετά την εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα και από τη Βαρκελώνη, πανηγυρίζοντας το δεύτερο διαδοχικό «διπλό» τους στην Ισπανία.

Νίκη στην παράταση και ρεκόρ 5-1

Η αναμέτρηση είχε μεγάλες εναλλαγές στο σκορ, με την Μπαρτσελόνα να προηγείται 30-26 στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά τον Ολυμπιακό να αντιδρά και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα δέκα πόντων (47-57).

Οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο και στην τρίτη περίοδο, αυξάνοντας τη διαφορά στους έντεκα πόντους (66-77). Ωστόσο, οι Καταλανοί επέστρεψαν στο παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο, ισοφαρίζοντας σε 92-92 και στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί, ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και επικράτησε με 105-100, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις δύο απαιτητικές εκτός έδρας αποστολές του.

Με τη νέα επιτυχία του, το σύνολο του Πειραιά βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-1 στη Euroleague, ενώ η Μπαρτσελόνα γνώρισε την τρίτη της ήττα στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 (κ.α.), 100-105 (παρ.).

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