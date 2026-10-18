Super League: Ο Λεβαδειακός έγραψε αρνητική ιστορία – Έμεινε χωρίς τέρμα στα πρώτα 7 ματς της σεζόν

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Ιστορικό χαμηλό κατέγραψε πλέον ο Λεβαδειακός, ο οποίος μετά τις πρώτες 7 αγωνιστικές της φετινής Super League εξακολουθεί να μην έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, καταγράφοντας πλέον τη χειρότερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ επί ημερών Α’ Εθνικής/Super League.

Μέχρι πρότινος, το συγκεκριμένο αρνητικό ρεκόρ κρατούσε η Παναχαϊκή, η οποία τη σεζόν 2002/03 είχε ολοκληρώσει τις 6 πρώτες αγωνιστικές χωρίς να πετύχει ούτε ένα γκολ. Οι Πατρινοί είχαν γνωρίσει ισάριθμες ήττες απέναντι σε Άρη, Ηρακλή, Πανιώνιο, Αιγάλεω, Παναθηναϊκό και ΠΑΣ Γιάννινα, χωρίς να καταφέρουν να παραβιάσουν την αντίπαλη εστία.

Η Σαββατιάτικη (17/10) ισοπαλία χωρίς τέρματα στον Βόλο, παρέτεινε την επιθετική αφλογιστία των Βοιωτών, οι οποίοι έμειναν στο «μηδέν» για 7ο σερί παιχνίδι και άφησαν πίσω τους την επίδοση της Παναχαϊκής.

Το παράδοξο, μάλιστα, είναι πως η εφετινή εικόνα απέχει σημαντικά από όσα παρουσίασε ο Λεβαδειακός την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Στην κανονική διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος, η ομάδα της Βοιωτίας είχε σημειώσει 51 γκολ, επίδοση που την έφερε μόλις ένα τέρμα πίσω από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη φάση με 52!

Από εκεί και πέρα με το 0-0 στη Λιβαδειά, ο Βόλος σταμάτησε σερί 12 ηττών εκτός έδρας για το πρωτάθλημα, που ήταν και το ρεκόρ του στην κατηγορία. Το αμέσως προηγούμενο ματς που δεν έχασε εκτός έδρας ήταν στις 29 Νοεμβρίου 2025 (ΟΦΗ-Βόλος 0-1). Ακόμα ο Βόλος σταμάτησε ένα σερί 27 επίσημων αγώνων χωρίς ισοπαλία εκτός έδρας, 22 για τη Super League, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία του για πρώτη φορά μέσα στο 2026.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Μαγνησίας δεχόταν γκολ για 27 σερί επίσημα παιχνίδια και 23 πρωταθλήματος. Το προηγούμενο παιχνίδι που είχε κρατήσει το «μηδέν» στα μετόπισθεν, ήταν στις 20 Δεκεμβρίου 2025 στο ματς με τον Παναιτωλικό (1-0).

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