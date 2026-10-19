Πρόστιμο «πούπουλο» στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας

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Με το συμβολικό πρόστιμο των 255 ευρώ τιμώρησε ομοσπονδία της Πορτογαλίας τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την αποχώρηση στον αγώνας της εθνικής με τη Νορβηγία στη Δανία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ζόρζε Ζεσούς συγκρούστηκαν στη Δανία, με τον άσο της Αλ Νασρ Ριάντ να παίρνει το ιδιωτικό του τζετ και να αποχωρεί.

O Κριστιάνο Ρονάλντο υποστήριξε ότι ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Ζεσούς να παίξει σε αγώνα εκτός πλάνου, αλλά ο προπονητής δεν τον χρησιμοποίησε, παρά το γεγονός ότι τον έβαλε να κάνει προθέρμανση

Ο άσος της Αλ Νασρ Ριάντ θα μείνει, επίσης στον πάγκο για ένα μήνα.

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