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19.10.2026 21:35

Πρόστιμο «πούπουλο» στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας

19.10.2026 21:35
cristiano-ronaldo

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Με το συμβολικό πρόστιμο των 255 ευρώ τιμώρησε ομοσπονδία της Πορτογαλίας τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την αποχώρηση στον αγώνας της εθνικής με τη Νορβηγία στη Δανία. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ζόρζε Ζεσούς συγκρούστηκαν στη Δανία, με τον άσο της Αλ Νασρ Ριάντ να παίρνει το ιδιωτικό του τζετ και να αποχωρεί.

O Κριστιάνο Ρονάλντο υποστήριξε ότι ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Ζεσούς να παίξει σε αγώνα εκτός πλάνου, αλλά ο προπονητής δεν τον χρησιμοποίησε, παρά το γεγονός ότι τον έβαλε να κάνει προθέρμανση

Ο άσος της Αλ Νασρ Ριάντ  θα μείνει, επίσης στον πάγκο για ένα μήνα.

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