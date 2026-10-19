Οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι, μια θαλαμηγός 147 μέτρων και οι διασυνδέσεις με «ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα» της ιστορίας

Takeaways by to pontiki AI Ο Σεΐχης Μανσούρ και η ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκονται στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων σχετικά με οικονομικά σκάνδαλα και παραβιάσεις κανονισμών.

Στενοί συνεργάτες του Σεΐχη καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του κρατικού ταμείου της Μαλαισίας, όπου διακινήθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια.

Έρευνες των αμερικανικών αρχών συνέδεσαν κεφάλαια από το συγκεκριμένο σκάνδαλο με την αγορά πολυτελούς θαλαμηγού ιδιοκτησίας του Σεΐχη Μανσούρ.

Ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για συστηματική παραβίαση οικονομικών κανόνων, μέσω της απόκρυψης παράνομων χρηματοδοτήσεων ως εσόδων χορηγίας.

Ο αγγλικός σύλλογος απορρίπτει τις κατηγορίες και έχει ασκήσει έφεση, επιδιώκοντας να αποφύγει τις κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν από την Πρέμιερ Λιγκ.

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Ένα νέο κύμα αποκαλύψεων και δικαστικών περιπετειών φέρνει ξανά στο στόχαστρο τον Σεΐχη Μανσούρ και την ηγεσία πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Δέκα χρόνια μετά την εμπλοκή του αναπληρωτή πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο οικονομικό σκάνδαλο «1MDB», το οποίο χαρακτηρίστηκε από αμερικανικό δικαστήριο ως ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στην ιστορία, ο ισχυρός άνδρας του Αμπού Ντάμπι βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα οικονομικά σκάνδαλα που σχετίζονται άμεσα με τον αγγλικό σύλλογο, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Το χρονικό του σκανδάλου «1MDB» και η θαλαμηγός των 160 εκατομμυρίων

Η υπόθεση του κρατικού ταμείου της Μαλαισίας (1MDB) οδήγησε τη Δικαιοσύνη σε αποφάσεις κατά βασικών προσώπων, φέρνοντας στο «κάδρο» στενούς συνεργάτες του Σεΐχη:

Μοχάμεντ Αλ Χουσεϊνί (πρώην διευθύνων σύμβουλος της Aabar): Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης στα ΗΑΕ.

(πρώην διευθύνων σύμβουλος της Aabar): Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης στα ΗΑΕ. Χαντέμ Αλ Κουμπαϊσί (πρώην στέλεχος της IPIC): Καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης στα ΗΑΕ.

(πρώην στέλεχος της IPIC): Καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης στα ΗΑΕ. Νατζίμπ Ραζάκ (πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας): Οδήγηθηκε στη φυλάκιση για τη συστηματική υπεξαίρεση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τις έρευνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ:

Ο Σεΐχης Μανσούρ και οι συνεργάτες του κατονομάστηκαν ως «συνωμότες» σε υπόθεση υπεξαίρεσης ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες εναντίον του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο τραπεζίτης Τιμ Λάισνερ κατέθεσε ένορκα ότι «ο σεΐχης δεν θα σηκωνόταν από το κρεβάτι για λιγότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια».

Πάνω από 140 εκατομμύρια ευρώ (160 εκατομμύρια δολάρια) από υπεράκτιο λογαριασμό διοχετεύθηκαν στην εταιρεία Oceanus Maritime Limited για την κατασκευή της υπερπολυτελούς θαλαμηγού «Topaz», μήκους 482 ποδών (147 μέτρων), ιδιοκτησίας του Μανσούρ .

. Στη συγκεκριμένη θαλαμηγό, των οκτώ ορόφων και των δύο ελικοδρομίων, είχε φιλοξενηθεί και ο ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2014, όπου είχε φωτογραφηθεί να διοργανώνει πολυτελή πάρτι στα ανοιχτά των ακτών της Βραζιλίας.

κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2014, όπου είχε φωτογραφηθεί να διοργανώνει πολυτελή πάρτι στα ανοιχτά των ακτών της Βραζιλίας. Αποκαλύφθηκαν ηχογραφημένες συνομιλίες του πρωθυπουργού της Μαλαισίας με την ηγεσία του Αμπού Ντάμπι, στις οποίες ζητούνταν «συγκαλύψεις» και εικονικές δανειακές συμβάσεις για να φανεί η ροή χρημάτων ως νόμιμη.

Το σκάνδαλο οδήγησε στην κατάργηση και απορρόφηση του κρατικού ταμείου IPIC ($70 δισ.), το οποίο διοικούσε ο Μανσούρ, από τη Mubadala.

Η απόφαση-καταπέλτης για τα οικονομικά της Μάντσεστερ Σίτι

Πριν από λίγο διάστημα, ανεξάρτητη επιτροπή κατέληξε σε καταδικαστική απόφαση κατά της Μάντσεστερ Σίτι για συστηματική παραβίαση των οικονομικών κανόνων:

Υπερεκτίμηση εσόδων και υποτίμηση εξόδων: Η απόφαση αναφέρει ότι ο σύλλογος ωφελήθηκε από παράνομες οικονομικές ενισχύσεις άνω των 920 εκατομμυρίων λιρών κατά τη διάρκεια εννέα σεζόν (από το 2009-10 έως το 2017-18).

Η απόφαση αναφέρει ότι ο σύλλογος ωφελήθηκε από παράνομες οικονομικές ενισχύσεις άνω των 920 εκατομμυρίων λιρών κατά τη διάρκεια εννέα σεζόν (από το 2009-10 έως το 2017-18). Συγκαλυμμένη χρηματοδότηση: Η εταιρεία του Μανσούρ, Abu Dhabi United Group (ADUG), διοχέτευε παράνομα κεφάλαια στον σύλλογο παρουσιάζοντάς τα ως χορηγικά έσοδα.

Η εταιρεία του Μανσούρ, Abu Dhabi United Group (ADUG), διοχέτευε παράνομα κεφάλαια στον σύλλογο παρουσιάζοντάς τα ως χορηγικά έσοδα. Εμπλοκή της Aabar: Διαρροές ηλεκτρονικών μηνυμάτων έδειξαν ότι από τη τριετή συμφωνία χορηγίας της Aabar, η εταιρεία κάλυπτε μόνο 3 εκατομμύρια λίρες ετησίως, ενώ τα υπόλοιπα 12 εκατομμύρια λίρες προέρχονταν από «εναλλακτικές πηγές που παρείχε η Αυτού Υψηλότης».

Διαρροές ηλεκτρονικών μηνυμάτων έδειξαν ότι από τη τριετή συμφωνία χορηγίας της Aabar, η εταιρεία κάλυπτε μόνο 3 εκατομμύρια λίρες ετησίως, ενώ τα υπόλοιπα 12 εκατομμύρια λίρες προέρχονταν από «εναλλακτικές πηγές που παρείχε η Αυτού Υψηλότης». Πόρισμα για τη γνώση του Σεΐχη: Η επιτροπή ανέφερε στο πόρισμά της ότι δεν υπήρξαν άμεσες αποδείξεις που να αποδεικνύουν ότι ο ίδιος ο Μανσούρ γνώριζε ή είχε εγκρίνει προσωπικά το σχέδιο της συγκάλυψης.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να αρνείται κάθε κατηγορία και έχει καταθέσει έφεση, ενώ η διοίκηση του συλλόγου δίνει νομική και πολιτική μάχη για να αποτρέψει ενδεχόμενες βαρύτατες κυρώσεις από την Πρέμιερ Λιγκ.

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