Κηφισιά – Άρης 1-2: Ο Γκαρέ σκόραρε στο 89′ και έβαλε τους «κίτρινους» σε τροχιά τετράδας της Super League

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Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπεντζαμίν Γκαρέ, ο οποίος κέρδισε ένα πέναλτι και σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 89ο λεπτό, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το «Απόστολος Νικολαΐδης», κερδίζοντας με 2-1 την Κηφισιά για την 7η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Σε ένα απόλυτα ισορροπημένο παιχνίδι, ο Γκαρέ κέρδισε πέναλτι που με… περιπέτεια μετέτρεψε σε γκολ ο Αρμίντο Μπρούμα (32’). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, ισοφάρισαν με υπέροχο σουτ του Άνχελο Σαγκάλ (53’) κι έψαξαν για την ανατροπή, αλλά ο Γκαρέ είχε την τελευταία λέξη, βάζοντας τους Θεσσαλονικείς σε τροχιά τετράδας.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, με τον Βέλιο να σταματάει τον Γιάγκνε προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό και τον Αντόνισε να αστοχεί από πλεονεκτική θέση, στο τέταρτο. Αργά αλλά σταθερά, οι «κίτρινοι» κατάφεραν να ισορροπήσουν. Μπρούμα και Κουαμέ δε βρήκαν εστία με το κεφάλι στο 15’ και το 25’, αντίστοιχα, για να φτάσουμε στην κρίσιμη φάση του 27ου λεπτού, όταν και ο Άρης κέρδισε πέναλτι.

Για την παράβαση δεν υπήρχε διαφωνία, αφού ο Ζολιμπουά με το χέρι σταμάτησε την μπάλα στο σουτ του Γκαρέ. Όμως… Ο Μπρούμα ανέλαβε την εσχάτη των ποινών, με τον Ραμίρες να αποκρούει εντυπωσιακά. Ωστόσο, από το VAR (Ελένη Αντωνίου, Κωνσταντίνος Πουλικίδης) ενημέρωσαν τον Φώτη Ντάουλα πως ο Αντόνισε είχε μπει πρόωρα στην περιοχή – κι απομάκρυνε μάλιστα την μπάλα – με τον διαιτητή από τη Δυτική Αττική να διατάσσει επανάληψη. Αυτή τη φορά ο 32χρονος Πορτογάλος εξτρέμ εκτέλεσε ψηλά και δυνατά για το 0-1 στο 32’.

Η Κηφισιά προσπάθησε να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο, αλλά αφενός ο Ράτσιτς πρόλαβε και κόντραρε τον Γιάγκνε κι αφετέρου στο επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα του Σαγκάλ, ο Θεοδωρίδης δεν μπόρεσε να βάλει το πόδι του. Στις καθυστερήσεις, το βολέ του Καντεβέρε βρήκε σε ετοιμότητα τον Ραμίρες, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν με το 0-1 στα αποδυτήρια.

Απαράλλαχτες βγήκαν μετά την ανάπαυλα. Ο Ραμίρες με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε το σουτ του Χόνγκλα στο 49’ ενώ άστοχη ήταν η κεφαλιά του Σαγκάλ στο επόμενο λεπτό. Ο πρώην άσος της ΑΕΛ, όμως, πήρε… πίσω το αίμα του ισοφαρίζοντας στο 53’ με ένα υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής. Το πανηγύρισε το 1-1… φουσκώνοντας ένα κίτρινο μπαλόνι.

Οι δυο ομάδες έψαξαν το δεύτερο γκολ. Στο επικίνδυνο, παράλληλο γύρισμα του Κουαμέ στο 68’ ο Φαν Άιμα πρόλαβε και απομάκρυνε ενώ, λίγο πριν βγει από τον αγωνιστικό χώρο, ο Θεοδωρίδης ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Βέλιο. Κι εκεί που το ματς φάνηκε να… σβήνει, ήρθε το 1-2. Κούρσα και γύρισμα του Μιρ από τα δεξιά, η μπάλα κόντραρε στον Μάνσο και στρώθηκε στον Γκαρέ που, αφού προσποιήθηκε εκτέλεσε με το αριστερό για το νικητήριο γκολ για τον Άρη. Στις καθυστερήσεις, το γυριστό του Ρουκουνάκη έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βέλιο.

Με τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, οι «κίτρινοι» του Μιχάλη Γρηγορίου ανέβηκαν στους 13 βαθμούς και προσωρινά την τέταρτη θέση (ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή) κι ενώ ακολουθεί το ματς με τον Ατρόμητο στου Χαριλάου (25/10, 19:30). Η Κηφισιά είδε το νικηφόρο σερί δύο αγώνων της να σταματάει, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να μένει στους 8 βαθμούς και τη 10η θέση, ενώ έπεται το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο (24/10, 19:00).

Διαιτητής: Φώτιος Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)

Κίτρινες: Αντονίσε, Φαν Άιμα – Σούταλο, Γκαρέ, Φαμπιάνο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο (84’ Μπένι), Αντόνισε (84’ Ζέρσον Σόουζα), Θεοδωρίδης (73’ Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (90’ Εμπουλά), Αμπάντα, Φαν Άιμα, Σαγκάλ (73’ Κυριόπουλος), Ζολιμπουά, Μάνσο.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Πετρίς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Μπρούμα (71’ Μπουσαϊντ), Γκαρέ (90’+3’ Φαντιγκά), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Κουαμέ (90’+3’ Γένσεν), Καντεβέρε (71’ Μιρ).

*Ο Σεμπάστιαν Λέτο αντίκρισε την κίτρινη κάρτα διαμαρτυρόμενος για την επανάληψη του πέναλτι που έφερε το 0-1 του Άρη.

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