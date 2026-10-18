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18.10.2026 18:23

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: H «Μαύρη Θύελλα»… ξέρανε και τους Κρητικούς

18.10.2026 18:23
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Σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, η Καλαμάτα πήρε τεράστιο τρίποντο απέναντι στον ΟΦΗ με σκορ το… χορταστικό 4-3, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Οι ταλαιπωρημένοι από το ταξίδι στη Γαλλία για το παιχνίδι του Europa League Κρήτες επέστρεψαν από το 0-2 και το 1-3 ισοφαρίζοντας σε 3-3, αλλά να δέχονται τη χαριστική βολή δευτερόλεπτα πριν τη λήξη από μία ομάδα που φαίνεται πως μετά τη νίκη μέσα στην έδρα του ΠΑΟΚ, έχει πάρει… φόρα!

Στο πρώτο ημίχρονο μόνο η Μαύρη Θύελλα υπήρχε στο γήπεδο. Ο ΟΦΗ είχε μια καλή στιγμή στο 11΄ με την κεφαλιά του Νους να βρίσκει θετική αντίδραση από τον Βασίλιεβιτς, αλλά τρία λεπτά αργότερα οι τύποις γηπεδούχοι άνοιξαν τον σκορ.

Ήταν το 14ο λεπτό, όταν ο Καλουτσικίδης βρήκε με έξοχη κάθετη πάσα τον Κουρμινόφσκι και ο Πολωνός την έστειλε στα δίχτυα του Χριστογεώργου ανοίγοντας το σκορ με ένα όμορφο γκολ, συνεχίζοντας με κεκτημένη ταχύτητα από την Τούμπα.

Στο 18΄ και ύστερα από νέα μαγική πάσα του Καλουτσικίδη, ο Κουρμινόφσκι με πλασέ στην κίνηση κι ενώ έπεφτε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά, παρά την προσπάθεια του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ύστερα από μαρκάρισμα του Καραχάλιου στον Χάμζα ο διαιτητής Κατόπης έδειξε την άσπρη βούλα, απόφαση που ανακάλεσε στη συνέχεια, μετά την κλήση του από τον VAR για on field revew.

Οι αλλαγές του Κόντη στο ημίχρονο (τρεις μαζεμένες) έδωσαν ενέργεια στον κουρασμένο από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ρεν, ΟΦΗ. Στο 58΄ ο Γκονζάλεθ με ωραία σέντρα βρήκε τον Νους και ο Αργεντινός με δυνατή κεφαλιά μείωσε, ξαναβάζοντας την ομάδα του στο παιχνίδι.

Προσωρινά όπως αποδείχτηκε, αφού στο επόμενο λεπτό ο Κουρμινόφσκι ολοκλήρωσε το χατ-τρικ με κεφαλιά-ψαράκι στη σέντρα τον Πινέιρο για το 3-1, αλλά ο αγώνας είχε ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο. 

Πείσμων ο ΟΦΗ μείωσε εκ νέου στο 75΄, αυτή τη φορά με κεφαλιά του Κόντρο από κόρνερ του Αθανασίου, για να φτάσει και στην ισοφάριση δέκα λεπτά αργότερα με νέα κεφαλιά, του Νους αυτή τη φορά από σέντρα του Ντίκμαν.

Κι ενώ δεν απέμεναν δευτερόλεπτα για τη λήξη, στο 90΄+4 ο Μπονέτο με έξυπνη πάσα βρήκε τον Σίγκουρτσον κι εκείνος απέναντι στον Λίλο διαμόρφωσε  λάθεψε για το 4-3 χαρίζοντας στην ομάδα του την τρίτη νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ελευθέριος Κατόπης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντιαρά, Κουρμινόφσκι, Πινέιρο, Αλόνσο – Θεοδοσουλάκης, Καραχάλιος

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινιέιρο, Ντιαρά (37΄ Λιατσικούρας), Χάμζα (76΄ Κατάλντι), Βάργκας (76΄ Μπονέτο), Κουρμινόφσκι (63΄ Μπόλιβαρ), Μορέιρα (63΄ Σίγκουρντσον).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (46΄ Λίλο), Κωστούλας (64΄ Ντίκμαν), Νικολάου (46΄ Πούγγουρας), Κρίζμανιτς, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος (46΄ Ανδρούτσος), Αθανασίου, Νους, Κόντρο, Χατζηγιοβάνης (78΄ Θεοδοσουλάκης).

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