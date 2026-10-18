Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2: Χτίζει σερί και… αυτοπεποίθηση

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Το διάλειμμα των εθνικών ομάδων φαίνεται πως έκανε καλό στον Ολυμπιακό ο οποίος μετά τον Παναθηναϊκό και την Μασσαλία, κέρδισε και τον Παναιτωλικό εκτός έδρας με 2-0, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα αναζητώντας το γρήγορο γκολ κι έδειξε τις προθέσεις του από το πρώτο λεπτό, όταν μετά από λάθος διώξιμο του Στάγιτς η μπάλα στρώθηκε στον Ρόκα, που σούταρε πάνω στον Ξενόπουλο!

Δευτερόλεπτα αργότερα σουτ του Τικνιζιάν έφυγε άουτ σε νέα τελική των «ερυθρόλευκων» πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά αγώνα και στο 4΄ ο Ρόκα είδε κίτρινη για «θέατρο» όταν έπεσε από μαρκάρισμα του Στάγιτς, σε μια φάση αμφισβητούμενη καθώς δεν ήταν ξεκάθαρο από τα ριπλέι το τι συνέβη.

Στο 10΄ και το 12΄ οι κεφαλιές του Μάριους έφυγαν άουτ, στο 13΄ ο Φορτούνης έχασε μεγάλη ευκαιρία πλασάροντας άουτ, αλλά στο 17΄ το σκορ στο Αγρίνιο άνοιξε: Ο Ξενόπουλος απέκρουσε το μακρινό συρτό σουτ του Φορτούνη αλλά η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και ο Ρόκα έκανε το 0-1 με το πρώτο τέρμα του στα «ερυθρόλευκα».

Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο 26ο λεπτό, όταν το τεχνικό πλασέ του Μανρίκε έφυγε ελάχιστα πάνω από την εστία του Ορτέγκα. Έξι λεπτά αργότερα ο Μπάσι έχασε σπάνια ευκαιρία για να ισοφαρίσει σουτάροντας άστοχα με όλη την εστία μπροστά του.

Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά του β΄ ημιχρόνου. Οι παίκτες του Αλγουαθίλ μπήκαν νωθρά και κινδύνεψαν άμεσα με το 1-1, αλλά όπως στο «Βελοντρόμ», ο Ορτέγκα ήταν φύλακας-άγγελος κάτω από τα δοκάρια.

Στο 64ο λεπτό ο Γερμανός τερματοφύλακας βγήκε νικητής στο τετ-α-τετ με τον Εράκοβιτς, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο επιθετικός του Παναιτωλικού βρέθηκε ξανά σε εξαιρετική θέση, με τον Ορτέγκα να κάνει νέα εκπληκτική απόκρουση!

Και αφού δεν έγινε το 1-1, ήρθε το 0-2: στο 73΄ ο Ζότα Σίλβα γύρισε στον αμαρκάριστο Τσικίνιο, ο οποίος με ιδανικό τελείωμα από το ημικύκλιο σημείωσε ένα υπέροχο γκολ για το 0-2 κι επιστρέφοντας στο σκοράρισμα μετά από πολύ καιρό.

Στο 83΄ τα «καναρίνια» στάθηκαν άτυχα, όταν το σουτ του σουτ του Εστεμπάν κατέληξε στο δεξί δοκάρι, στην τελευταία μεγάλη στιγμή του αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Ματσούκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Οπόκου, Προδρομίτης – Ρόκα

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Μαυρίας (46΄ Προδρομίτης), Γκράναθ (22΄ Νακάμπα), Στάγιτς, Μανρίκε, Θυμιάνης, Εστέμπαν, Μπάσι (80΄ Σμυρλής), Τζενεπό (56΄ Εράκοβιτς), Οπόκου, Μεχία (80΄ Άλεξιτς).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (80΄ Έσε), Σα (63΄ Τσικίνιο), Φορτούνης (38΄ Ζέλσον Μάρτινς), Μουαντιλματζί (80΄ Γκονζάλες), Ρόκα (63΄ Ζότα Σίλβα).

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