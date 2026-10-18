Super League: Σταθερά στην κορυφή ο Παναθηναϊκός, στο -2 ο Ολυμπιακός – Νίκες για ΠΑΟΚ και Άρη

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Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο και διατηρήθηκε μόνος στην κορυφή της Super League, μετά την ολοκλήρωση των έξι αναμετρήσεων της 7ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, μειώνοντας τη διαφορά από τους «πράσινους» στους δύο βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί τρίτος, εκμεταλλευόμενος και την αναβολή της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο.

Νίκες πανηγύρισαν επίσης ο Άρης και η Καλαμάτα, σε μια αγωνιστική με πλούσιο θέαμα, ανατροπές και καθοριστικές παρεμβάσεις του VAR.

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 5-1: Πεντάρα με πρωταγωνιστή τον Λούζα

Με τον Ιμράν Λούζα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, καταγράφοντας ένα γκολ και δύο ασίστ, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με 5-1 τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ και διατήρησε την πρωτοπορία του στη βαθμολογία.

Οι «πράσινοι» δεν επηρεάστηκαν ούτε από την αναγκαστική αποχώρηση του Αζεντίν Ουναΐ λόγω τραυματισμού στο 17ο λεπτό, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και μετατρέποντας την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ο Ντε Φράι και ο Λούζα έδωσαν στον Παναθηναϊκό ισχυρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση.

Ο Αστέρας Τρίπολης προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, μειώνοντας με τον Παπακανέλλο στο 60′, ωστόσο η αντίδραση των φιλοξενούμενων αποδείχθηκε προσωρινή.

Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 62′, ο Ντέσερς σκόραρε για το «τριφύλλι», ενώ ο Καλάμπρια στο 72′ και ο Τεττέη στο 83′ έδωσαν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.

Με το τρίποντο αυτό, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 18 βαθμούς, παραμένοντας μόνος πρώτος στην κατάταξη.

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε από το Αγρίνιο και πλησίασε την κορυφή

Την πέμπτη διαδοχική νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα που τους έφερε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με 16 βαθμούς και απόσταση δύο πόντων από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Ρόκα, ωστόσο χρειάστηκε να ξεπεράσει δύσκολες στιγμές στη συνέχεια της αναμέτρησης.

Ο Παναιτωλικός δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, όμως οι χαμένες προσπάθειες των γηπεδούχων και οι καθοριστικές επεμβάσεις του Ορτέγκα επέτρεψαν στους Πειραιώτες να διατηρήσουν το προβάδισμά τους.

Τελικά, ο Τσικίνιο βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το 0-2, σφραγίζοντας την εκτός έδρας επικράτηση.

Έτσι, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια ιδιαίτερα απαιτητική εβδομάδα, κατά την οποία είχε προηγηθεί το «αιώνιο» ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και η ευρωπαϊκή αναμέτρηση στη Μασσαλία.

ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1: Ανατροπή στο 92′ σε ντέρμπι με πρωταγωνιστή το VAR

Ένα από τα πιο δραματικά παιχνίδια της αγωνιστικής διεξήχθη στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ηρακλή, ολοκληρώνοντας την ανατροπή στις καθυστερήσεις.

Η αναμέτρηση είχε σχεδόν τα πάντα: τρία γκολ που μέτρησαν, δύο ακυρωθέντα τέρματα, πέναλτι που ανατράπηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR και μία αποβολή.

Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ στο 49′ με τον Πέδρο Μάρκες, όμως ο ΠΑΟΚ απάντησε στο 62′ με τον Σιμόν Μπάνζα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το γκολ που έκρινε το ντέρμπι σημειώθηκε στο 90’+2′ από τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος χάρισε στον «Δικέφαλο του Βορρά» μια πολύτιμη νίκη.

Ο «Γηραιός», πάντως, είχε κάθε λόγο να αισθάνεται απογοητευμένος, καθώς είδε δύο ακόμη γκολ του να ακυρώνονται μετά από έλεγχο του VAR. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σκοράρει έπειτα από καθεμία από τις δύο αυτές αποφάσεις.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, το VAR παρενέβη και σε φάση πέναλτι, ακυρώνοντας την αρχική απόφαση υπέρ τους.

Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα ποδοσφαιριστές, λόγω της αποβολής του Γιοάν Ρος, σε ένα ντέρμπι που διήρκεσε περίπου 105 λεπτά.

Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 15 βαθμούς και ανέβηκε στην τρίτη θέση, μπροστά από την ΑΕΚ, η οποία έχει αγώνα λιγότερο.

Κηφισιά – Άρης 1-2: Ο Γκαρέ έδωσε τη νίκη στο 89′

Με πρωταγωνιστή τον Μπεντζαμίν Γκαρέ, ο Άρης επικράτησε με 2-1 της Κηφισιάς στο «Απόστολος Νικολαΐδης», πετυχαίνοντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Ο Γκαρέ είχε καθοριστική συμμετοχή και στα δύο γκολ των Θεσσαλονικέων, καθώς κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε το πρώτο τέρμα και πέτυχε ο ίδιος το νικητήριο στο 89ο λεπτό.

Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν στο 32′ με τον Αρμίντο Μπρούμα, ο οποίος ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι που χρειάστηκε να επαναληφθεί.

Η Κηφισιά αντέδρασε και ισοφάρισε στο 53′ με εξαιρετικό σουτ του Άνχελο Σαγκάλ, διεκδικώντας στη συνέχεια ακόμη και την ανατροπή.

Ωστόσο, λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 90λέπτου, ο Γκαρέ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 και χαρίζοντας στον Άρη το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντό του.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έφτασε τους 13 βαθμούς και βρίσκεται στην πέμπτη θέση, παραμένοντας κοντά στην πρώτη τετράδα, ενώ η Κηφισιά έμεινε στους 8 βαθμούς.

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Επτά γκολ, χατ τρικ και νίκη στις καθυστερήσεις

Απίστευτη εξέλιξη είχε η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη της Νίκαιας, με τους Πελοποννήσιους να επικρατούν 4-3 σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές.

Οι Κρητικοί, που προέρχονταν από το απαιτητικό ταξίδι στη Γαλλία για την αναμέτρηση του Europa League, βρέθηκαν δύο φορές με την πλάτη στον τοίχο, αλλά κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Ο ΟΦΗ ανέτρεψε αρχικά το εις βάρος του 0-2 ως προς τη διαφορά των τερμάτων, μειώνοντας το σκορ, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε πίσω με 1-3. Παρ’ όλα αυτά, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3.

Η Καλαμάτα, όμως, είχε την τελευταία λέξη. Στο 90’+4′, ο Σίγκουρτσον πέτυχε το 4-3, δίνοντας στην ομάδα του μια εντυπωσιακή νίκη δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν και ο Κουρμινόφσκι, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ.

Η Καλαμάτα πανηγύρισε έτσι την τρίτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 10 βαθμούς, όσους έχει και ο ΟΦΗ.

Λεβαδειακός – Βόλος 0-0: Δύο αποβολές, οκτώ κίτρινες και κανένα γκολ

Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Βόλο στο «Λάμπρος Κατσώνης», με την οποία άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής.

Παρά το τελικό 0-0, το παιχνίδι είχε αρκετή ένταση, ευκαιρίες, ένα ακυρωθέν γκολ, οκτώ κίτρινες κάρτες και δύο αποβολές.

Ο Βόλος έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές από το 28ο λεπτό, μετά την αποβολή του Κέιντι Μπάρε, ωστόσο ο Λεβαδειακός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα.

Στο 84′, αποβλήθηκε και ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Μοχάμεντ Ελνένι, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε καμία από τις δύο ομάδες, καθώς αμφότερες παρέμειναν χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο προβληματισμός στον Λεβαδειακό, καθώς η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους εξακολουθεί να μην έχει σημειώσει γκολ στη φετινή Super League.

Super League 2: Μόνο η Αναγέννηση Καρδίτσας πανηγύρισε νίκη

Στη Super League 2, τέσσερις αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (18/10), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, με τις τρεις να ολοκληρώνονται ισόπαλες.

Η μοναδική ομάδα που κατάφερε να πανηγυρίσει νίκη ήταν η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία επικράτησε του Πύργου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Στο AEL FC Arena, σε μια συνάντηση δύο ομάδων με πρόσφατη παρουσία στη μεγάλη κατηγορία, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός έμειναν στο 0-0, χωρίς να καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους.

Super League: Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Λεβαδειακός – Βόλος 0-0

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 5-1

Κηφισιά – Άρης 1-2

ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1

Ατρόμητος – ΑΕΚ Δεν έχει οριστεί

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Παναθηναϊκός 18 Ολυμπιακός 16 ΠΑΟΚ 15 ΑΕΚ 14 -6αγ. Άρης 13 Καλαμάτα 10 ΟΦΗ 10 Ηρακλής 9 Παναιτωλικός 9 Κηφισιά 8 Αστέρας Τρίπολης 5 Ατρόμητος 2 -6αγ. Λεβαδειακός 2 Βόλος 0

*Στον Βόλος έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών.

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