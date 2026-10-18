Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR 5-1: Σόου στο ΟΑΚΑ και σταθερά στην κορυφή το «τριφύλλι»

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Ο Παναθηναϊκός παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα, διέσυρε τον Αστέρα AKTOR με 5-1, σε μια ημέρα με έντονη συγκίνηση στο ΟΑΚΑ λόγω της απώλειας του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν εύκολα στις νίκες και παραμένουν στην κορυφή της Super league μετά από 7 παιχνίδια.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στον αγώνα και στο 7’ είχαν μία καλή ευκαιρία με ένα σουτ του Κάνγκουα που κόντραρε και στη συνέχεια απέκρουσε σε κόρνερ με υπερένταση ο Παπαδόπουλος.

Στο 9’ από πολύ ωραία κίνηση και γύρισμα του Λιβάι Γκαρσία, ξανά ο Κάνγκουα σούταρε δυνατά πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 16’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Μέντες που από πολύ καλή θέση πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια.

Ένα λεπτό μετά (17’) όλοι στο ΟΑΚΑ «πάγωσαν» βλέποντας τον Αζεντίν Ουναΐ να πέφτει και να σφαδάζει απ’ τους πόνους στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας το δικέφαλο μηριαίο μυ, έπειτα από μία φάση μάλλον… ανύποπτη. Ο διεθνής Μαροκινός άσος, έφυγε με το ειδικό αμαξίδιο απευθείας για το ιατρείο του ΟΑΚΑ, με τον Ανδρέα Τεττέη να τον αντικαθιστά.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε… ταχύτητα και στο 27’ έφτασε στο γκολ όταν από κόρνερ του Κάνγκουα, ο Ντε Φράι έπιασε μία ωραία κεφαλιά απ’ το πρώτο δοκάρι, αιφνιδιάζοντας τον Παπαδόπουλο και κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Τέσσερα λεπτά αργότερα από κακό διώξιμο της μπάλας του Μπαρτόλο, ο Μπρόρσον δεν μπόρεσε να απομακρύνει καλά με το κεφάλι κι ο Ιμράν Λούζα με ένα ωραίο κοντρόλ κι εκτέλεση έκανε το 2-0.

Πριν το ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες όμως στο 33’ ο γκολκίπερ του Αστέρα μπλόκαρε το τελείωμα του Ντέσερς και στο 39’ ο Λιβάι Γκαρσία έκανε προβολή πάνω απ’ τα δοκάρια απ’ το ύψος της μικρής περιοχής.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν με το πόδι στο… γκάζι και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47’ από ωραία ενέργεια του Σαλάχ-Εντίν, ο Ταμπόρδα έπιασε την κεφαλιά απ’ το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Παπακανέλλος απομάκρυνε πάνω στη γραμμή ενστικτωδώς.

Στο 48’ η εκτέλεση του Ντε Φράι από κόρνερ του Λούζα βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλος που έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ στο 57’ ξανά ο Ολλανδός αρχηγός, έπειτα από γύρισμα έπιασε κεφαλιά λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ο Αστέρας βρήκε την στιγμή του στο ματς και μείωσε στο 60’ σε 2-1 με καταπληκτική ατομική ενέργεια του Παπακανέλλου, όμως ο Παναθηναϊκός «απάντησε» άμεσα. Στο 62’ ο Λούζα «βρήκε» με τρομερή κάθετη πάσα τον Ντέσερς που πέρασε τον Παπαδόπουλο και πλάσαρε για το 3-1. Ο α’ βοηθός Καραγκιζόπουλος «έδειξε» αρχικά οφσάιντ, όμως ο έλεγχος του VAR απ’ το ημιαυτόματο οφσάιντ έδειξε πως ο Νιγηριανός φορ καλυπτόταν απ’ τον Μπρόρσον και το τέρμα του μέτρησε κανονικά.

Στο 72’ από πάσα του Τσιριβέγια, ο Καλάμπρια «ζύγισε» το πόδι του και με πολύ ωραίο σουτ έκανε το 4-1 για τον Παναθηναϊκό, μέσα σε αποθέωση απ’ το κοινό του. Την τελική… πινελιά στο ματς έβαλε ο Τεττέη στο 83’ με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Λούζα κι αφού πρώτα οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» (Γιάγκουσιτς, Λούζα, Σαλάχ-Εντίν) άλλαξαν με τρομερή ταχύτητα την μπάλα.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάνγκουα (68’ Ραστόντερ), Λιβάι Γκαρσία (46’ Ταμπόρδα), Ουναΐ (20’ λ.τρ. Τεττέη), Αντίνο (77’ Γιάγκουσιτς), Ντέσερς (68’ Τσιριβέγια).

ΑΣΤΕΡΑΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (71’ Ορόθκο), Κώτσιρας, Τσίκο (61’ Μπουζούκης), Έντερ Γκονζάλες (61’ Κουρμπέλης), Μπαρτόλο, Κετού (46’ Παπακανέλλος), Μακέντα (79’ Κιμπιόκα).

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