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20.10.2026 08:22

Champions League: Για την υπέρβαση η ΑΕΚ στο «Έτιχαντ» κόντρα στην πανίσχυρη Μάντσεστερ Σίτι

20.10.2026 08:22
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Ένα πολύ δύσκολο και ταυτόχρονα ιστορικό ματς δίνει απόψε (22:00, Magenta TV) η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».

Η καλύτερη αγγλική ομάδα των τελευταίων δέκα χρόνων, με έξι πρωταθλήματα και 4 κύπελλα, αλλά και το πολυπόθητο Champions League στην τροπαιοθήκη της από το 2023, αποτελεί φόβητρο για οποιονδήποτε αντίπαλο.

Πολώ δε μάλλον, από τη στιγμή που θα επιδιώξει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ήττα (4-2) από την Παρί Σεν Ζερμέν στην 2η αγωνιστική της League Phase, αλλά και της μέτριας εμφάνισης με την Ίπσουϊτς (νίκη 3-2).

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως έχει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές του και υπογράμμισε πως η ομάδα του έχει πιθανότητες να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Έτιχαντ.

Ο Σέρβος τεχνικός επισήμανε επίσης πως η Ένωση δεν θα αλλάξει το στυλ, θα αγωνιστεί με τον δικό της τρόπο.

«Πρέπει να σταθούμε αντάξιοι της πρόκλησης. Θα παίξουμε με βάση τα δικά μας χαρακτηριστικά, δεν θα αλλάξουμε πράγματα για να προσαρμοστούμε. Έχω πίστη στην ομάδα μου και ελπίζω να πάρουμε κάποια αποτελέσματα σε αυτές τις αναμετρήσεις. Ελπίζω να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας ικανός αντίπαλος, έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο παιχνίδι, αλλά θα είμαι χαρούμενος αν βγάλουμε στο γρασίδι τον χαρακτήρα της ΑΕΚ με υψηλά επίπεδα ενέργειας», τόνισε.

«Είναι μια εκτός έδρας αναμέτρηση στο Champions League και αυτή η διοργάνωση προσελκύει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχουμε προετοιμαστεί όπως προετοιμαζόμαστε για κάθε άλλο παιχνίδι, είτε πρόκειται για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ είτε για εκείνη με τον Παναιτωλικό. Δεν είναι δύσκολο να εμπνεύσω τους παίκτες μου. Αντιθέτως, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να τους δώσω κίνητρο για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Πιστεύω πως, αν καταφέρουμε να παρουσιάσουμε στον μέγιστο βαθμό τα στοιχεία μας και να βγάλουμε στο γήπεδο όσα μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

«Δεν θα είναι το ίδιο αν αγωνιστεί ο Χάαλαντ ή όχι. Ωστόσο, δεν αποτελεί μέρος της ποδοσφαιρικής μας κουλτούρας να θέλουμε να απουσιάζει ένας αντίπαλος λόγω τραυματισμού. Του εύχομαι καλή ανάρρωση», σχολίασε ο Μάρκο Νίκολιτς για το ενδεχόμενο απουσίας του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Στα «απόνερα» της εποχής Γκουαρδιόλα, με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο και το οικονομικό σκάνδαλο να ταλανίζει τον σύλλογο, πάντως, οι «Πολίτες» βρίσκονται στην κορυφή της Premiership με 7 στα 7 και 21 βαθμούς.

Το γεγονός ότι δεν παίζει ο τραυματίας Σεμένιο και ότι είναι αμφίβολος ο σούπερ σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ, εκ πρώτης όψεως μοιάζει θετικό για την Ένωση. Οι αντικαταστάτες τους, όμως, θα είναι επίσης παίκτες παγκόσμιας κλάσης (πιθανώς ο Φόντεν στην κορυφή ως «false 9») που βλέπουν το ματς του Champions League ως ιδανική ευκαιρία και μάλιστα ενός θεωρητικά υποδεέστερου αντιπάλου.

Διαιτητής: Βιλί Ντελαζό (Γαλλία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Χουσάνοφ, Ντίας, Γκεχί, Γκβάρντιολ, Φερνάντες, Άντερσον, Λιούις, Σερκί, Χάαλαντ (ή Φόντεν), Ντοκού

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάγερ, Μάριν, Βιτάλις, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι

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