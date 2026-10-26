Παπαδοπούλου: «Πόσο πιο χαμηλά θα φτάσετε για να συκοφαντήσετε τον Αλέξη Τσίπρα;»

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Την έντονη αντίδραση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, προκάλεσαν τα λεγόμενα του Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με τα οποία ο βασικός κατηγορούμενος και ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, αποφυλακίστηκε με τον νόμο Παρασκευόπουλου, επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα.

Όπως αναφέρει η Άννα Παπαδοπούλου, «για να ρίξουν λάσπη στον Αλέξη Τσίπρα, είναι ικανοί να μιλήσουν ακόμη και για αποφυλάκιση ανθρώπου που δεν εξέτισε ποινή!».

Υπενθυμίζεται πως ο Γιαννακόπουλος καταδικάστηκε πρωτοδίκως το 2015 ενώ στη συνέχεια το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του, με συνέπεια να παραμείνει ελεύθερος και αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

«Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη λάσπη κατά του Αλέξη Τσίπρα σε μόνιμη πολιτική πρακτική. Έχει όρια η κυβερνητική παραπληροφόρηση; Αν κρίνουμε από την κυβερνητική διαφθορά, μάλλον όχι», καταλήγει η ανακοίνωση.

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