Δίκη για τα Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για προσκόμιση των εγγράφων της Κομισιόν προς την κυβέρνηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

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Για τα δύο αιτήματα που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Λουκάς Αποστολίδης πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα για την προσκόμιση των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε «εύλογο» το αίτημα για τα έγγραφα που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και πρότεινε αυτά να διαβιβαστούν εντός τριάντα ημερών για την περίοδο από το 2016 μέχρι το 2026.

Για το αίτημα σχετικά με την κλήση ως μαρτύρων των γενικών γραμματέων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της περιόδου 2016-2023, η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε, επισημαίνοντας πως οι συγκεκριμένοι γενικοί γραμματείς απέκτησαν την ιδιότητα του κατηγορουμένου κατά την διάρκεια της κύριας ανάκρισης από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και μετά την παραπομπή του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο, οι φάκελοι τους διαβιβάστηκαν στον Άρειο Πάγο έχοντας πλέον την ιδιότητα του συμμέτοχου.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι πρόωρα υποβλήθηκε το αίτημα και επιφυλάχθηκε να προτείνει μετά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου καθώς, όπως επεσήμανε, αν κληθούν τώρα μπορεί να παραβιαστεί το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης.

Επί της εισαγγελικής πρότασης ο κ. Αποστολίδης ανέφερε για τους γενικούς γραμματείς ότι «δεν υπάρχει η δικονομική ιδιότητα του κατηγορουμένου».

Σε λίγο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.

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