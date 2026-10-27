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27.10.2026 13:24

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου – «Είναι καλά και αναρρώνει στο σπίτι του» λέει το περιβάλλον του (Video)

27.10.2026 13:24
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Στο σπίτι του, μαζί με την οικογένειά του, βρίσκεται πλέον ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, μετά την νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με πηγές κοντά στον τραγουδιστή να αναφέρουν πως χρειάστηκε θεραπεία λόγω Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Το περιβάλλον του ερμηνευτή διέψευσε, μάλιστα, πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας κάνοντας λόγο για σοβαρό πρόβλημα υγείας του τραγουδιστή που δεν σχετίζεται με το ΧΑΠ ή την πνευμονία.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύτηκε για ημέρες στο «Ερρίκος Ντυνάν» και αφού έλαβε την κατάλληλη θεραπεία, πήρε εξιτήριο τις προηγούμενες ημέρες. Πλέον, βρίσκεται στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την Ελένη Ράντου και την κόρη τους.

Σημειώνεται ότι στις 20 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακωνστανίνου ακύρωσε -μέσω ανακοίνωσης- τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του λόγω επίμονης πνευμονίας.

«Υπόσχομαι να τα πούμε σύντομα» είχε γράψει στην ανάρτησή του.

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 15:17
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