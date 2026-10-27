Full Hybrid 4Χ4 SUV: Τρεις επιλογές για φθινοπωρινές διακοπές

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Με τιμές από 35.470 ευρώ, αυτά τα τρία full hybrid SUV προσφέρουν τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο για τις καθημερινές διαδρομές και τις φθινοπωρινές εξορμήσεις.

Τα full hybrid 4Χ4 SUV έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους θέλουν ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που να εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες όταν η διαδρομή απομακρύνεται από την πόλη. Ειδικά το φθινόπωρο, όταν η βρεγμένη άσφαλτος, οι ανηφορικές προσβάσεις και ένας βατός χωματόδρομος μπορούν να βρεθούν στο πρόγραμμα μιας εκδρομής, η τετρακίνηση αποκτά πρακτικό νόημα.

Παράλληλα, η full hybrid τεχνολογία επιτρέπει την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εξωτερική φόρτιση. Η μπαταρία αναπληρώνει ενέργεια κατά την επιβράδυνση και μέσω του θερμικού κινητήρα, ενώ το σύστημα αποφασίζει πότε θα χρησιμοποιήσει τον ηλεκτροκινητήρα, τον βενζινοκινητήρα ή και τους δύο μαζί. Ο οδηγός ανεφοδιάζεται κανονικά με βενζίνη και συνεχίζει τη διαδρομή του.

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