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29.10.2026 10:51

Δοκιμή Renault Clio Full Hybrid E:Tech 160: Σπορτίφ, γρήγορο και καίει… «4-άρια»

29.10.2026 10:51
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Σημείο αναφοράς, για ακόμη μια φορά το Renault Clio, το οποίο επανασυστήνεται και σπάει τους κανόνες. Η Renault βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και το supermini της έχει όλα τα φόντα για να χαράξει πορεία best seller σε μια αγορά που έχει πήξει στα crossover.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Εμβληματικό. Iconic, που λέμε. Όχι απλώς γιατί μιλάμε για το απόλυτο γαλλικό best seller που μεγάλωσε γενιές και γενιές – αν βάλεις σε σειρά τα 17 εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί από το 1990, καλύπτεις σχεδόν δύο φορές την περιφέρεια της Γης. Για την ακρίβεια, 1,7 φορές, δηλαδή περίπου 68.000 χλμ. Μια σχεδόν ποιητική απεικόνιση του αποτυπώματος που έχει αφήσει το Clio στην ευρωπαϊκή –και όχι μόνο– πραγματικότητα.

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