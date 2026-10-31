search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 11:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2026 09:33

Γλυφάδα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – Κάηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα

31.10.2026 09:33
fotia vouliagmenis 1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα σημειώθηκε στις 03:05 τα ξημερώματα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η επίθεση εκδηλώθηκε σε αντιπροσωπεία επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Από την πυρκαγιά δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν έξω από την αντιπροσωπεία καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σημαντικές υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στο εσωτερικό του κτιρίου.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση γειτονικού οικήματος, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ενοίκων.

Την προανάκριση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια, η οποία διερευνά τις συνθήκες της εμπρηστικής επίθεσης και αναζητά στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.

Διαβάστε επίσης:

Νίκαια: Διακοπή κυκλοφορίας έπειτα από πρόσκρουση οχήματος σε φωτεινό σηματοδότη

«Χωριάτικο»: 69χρονη με αναπηρία παραχωρούσε το ΑΦΜ της για 800 ευρώ το μήνα


Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Χαλκιδική τις πρώτες πρωινές ώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Έρευνα για τον Έμπολα: Μόνο το 40% των χρημάτων από τις δωρεές έφτασε στις πληγείσες χώρες - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 5.000 οι θάνατοι από Έμπολα – Ανησυχία για εξάπλωση του ιού σε ολόκληρη την Αφρική

glyfada-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα με εντολή Δένδια ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού για τους εμπρησμούς κατά πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα

rosia sratov ekrixi 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 2 νεκροί μετά από ουκρανική επίθεση με drone στο Μπριάνσκ

samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σαμαράς κρατά τη ΝΔ σε αναμονή και το Μαξίμου τρέχει πίσω από τις κινήσεις του

vretania londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία και Ουαλία ζητούν εκλογική αυτονόμηση των περιφερειών τους από το Λονδίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

HACKERS
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έγινε η «κλοπή του αιώνα» στα crypto και ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό του ιστορικού hack των 6,3 δισ. δολαρίων

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

therip_netflix
MEDIA

Netflix: Στα δικαστήρια η ταινία «The Rip» των Μπεν Άφλεκ - Ματ Ντέιμον

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 11:38
Έρευνα για τον Έμπολα: Μόνο το 40% των χρημάτων από τις δωρεές έφτασε στις πληγείσες χώρες - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 5.000 οι θάνατοι από Έμπολα – Ανησυχία για εξάπλωση του ιού σε ολόκληρη την Αφρική

glyfada-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα με εντολή Δένδια ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού για τους εμπρησμούς κατά πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα

rosia sratov ekrixi 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 2 νεκροί μετά από ουκρανική επίθεση με drone στο Μπριάνσκ

1 / 3