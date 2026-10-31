Γλυφάδα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – Κάηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα

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Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα σημειώθηκε στις 03:05 τα ξημερώματα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η επίθεση εκδηλώθηκε σε αντιπροσωπεία επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Από την πυρκαγιά δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν έξω από την αντιπροσωπεία καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σημαντικές υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στο εσωτερικό του κτιρίου.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση γειτονικού οικήματος, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ενοίκων.

Την προανάκριση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια, η οποία διερευνά τις συνθήκες της εμπρηστικής επίθεσης και αναζητά στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.

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