Περιστέρι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε συμβολή δρόμων της περιοχής, σταμάτησε η διέλευση

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Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αβδήρων, στην περιοχή του Περιστερίου, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές το Σάββατο (31/10), λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αβδήρων από τη συμβολή της με την οδό Πελασγίας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.
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