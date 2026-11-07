«Kαλωσορίζουμε τον καλό μας γείτονα»: Η υποδοχή του Μητροπολίτη Γαβριήλ στον Δημήτρη Κουτσούμπα

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Το «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος επισκέφθηκε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τον οποίο, με ιδιαίτερη θέρμη, υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Γαβριήλ.

Κατά την υποδοχή, ο Μητροπολίτης Γαβριήλ καλωσόρισε τον Δημήτρη Κουτσούμπα, με την χαρακτηριστική αναφορά «καλωσορίζουμε τον καλό μας γείτονα», καθώς το «Ιωνικό Κέντρο» βρίσκεται πλησίον της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό της Νέας Ιωνίας.

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης ξενάγησε τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, όπου παρουσίασε το όραμα και τη φυσιογνωμία του έργου, την αρχιτεκτονική του σύλληψη, τη λειτουργική του διάρθρωση, καθώς και τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες υποδομές του.

Ιδιαίτερα μίλησε για τον νεόδμητο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, Πολιούχου της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου φυλάσσεται πλέον το άφθαρτο ιερό Σκήνωμά του, καθώς και στο κέντρο Πολιτισμού και Νεολαίας, στο σύγχρονο αμφιθέατρο, στη βιβλιοθήκη, στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές του Κέντρου.

Ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τον Δημήτρη Κουτσούμπα για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του «Ιωνικού Κέντρου», το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, συνδυάζοντας την πνευματική καλλιέργεια με την εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά.

Παράλληλα, τόνισε ότι το «Ιωνικό Κέντρο» αποτελεί έναν χώρο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της νέας γενιάς και της οικογένειας, καθώς και στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπήρξε επίσης η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων γύρω από ζητήματα κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με κοινό σημείο αναφοράς τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της ενίσχυσης πρωτοβουλιών που προάγουν την παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.

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