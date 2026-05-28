ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:31
Δημήτρης Μηλάκας

28.05.2026 20:15

Η «νέα» εκεχειρία ΗΠΑ- Ιράν – Η «ελεγχόμενη» κρίση που φτάνει μέχρι την ελληνική κάλπη

Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για παράταση 60 ημερών, σύμφωνα με το Axios, δεν τερματίζει  την κρίση. Επιβεβαιώνει τη νέα κανονικότητα στην περιοχή που εδώ και καιρό περιγράφει το topontiki.gr: πολεμικά χτυπήματα εν μέσω συνομιλιών και παγκόσμια ενεργειακή αβεβαιότητα και πολιτική φθορά .

Η τελευταία εξέλιξη στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να διαβαστεί ως τέλος της κρίσης. Πρέπει να διαβαστεί ως επιβεβαίωση ότι η κρίση αποκτά διάρκεια, κανόνες και πολιτική χρησιμότητα.

Σύμφωνα με το Axios, ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για μνημόνιο 60 ημερών, με στόχο την παράταση της σημερινής εκεχειρίας και την έναρξη επίσημων συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αν και η τελική έγκριση παραμένει στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό ακριβώς είναι που εδώ και καιρό σημειώνει το topontiki.gr, ότι η περιοχή δεν οδηγείται ούτε σε καθαρό πόλεμο ούτε σε πραγματική ειρήνη. Οδηγείται σε μια επισφαλή εκεχειρία με πολεμικά (ελεγχόμενα) χτυπήματα αλλά και συνομιλίες (δια αντιπροσώπων και μεσολαβητών)

Πρόκειται για  μια νέα κανονικότητα, όπου η στρατιωτική πίεση και η διπλωματική διαπραγμάτευση δεν αλληλοαναιρούνται, αλλά λειτουργούν παράλληλα.

Η νέα συμφωνία έρχεται άλλωστε μετά από αμοιβαία χτυπήματα και επεισόδια γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση ως απάντηση σε αμερικανικό πλήγμα στο Μπαντάρ Αμπάς, ενώ οι νευρικότητα των αγορών σκαμπανεβάζει  τις τιμές του πετρελαίου.

Αυτό δείχνει την ουσία του προβλήματος. Δεν χρειάζεται γενικευμένος πόλεμος για να παραχθεί οικονομική πίεση. Αρκεί η διαρκής απειλή. Αρκεί η αβεβαιότητα για τα Στενά του Ορμούζ, για τις ροές πετρελαίου, για το αν ένα επεισόδιο θα ξεφύγει από τον έλεγχο. Οι αγορές δεν τιμολογούν μόνο γεγονότα· τιμολογούν και φόβους. Και στη σημερινή φάση ο φόβος έχει γίνει μόνιμος συντελεστής του ενεργειακού κόστους.

Για την Ελλάδα όλα αυτό συνεπάγεται άμεσο οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα. Η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή συντηρεί υψηλές τιμές στην ενέργεια, πιέζει την Ευρώπη και την Κίνα, αλλά στις πιο ευάλωτες οικονομίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας η πίεση περνά γρηγορότερα στην καθημερινότητα. Στην Ελλάδα περνά στην αντλία, στις μεταφορές, στο ράφι, στον λογαριασμό ρεύματος, στο κόστος παραγωγής, στον τουρισμό και τελικά στο διαθέσιμο εισόδημα.

Εδώ βρίσκεται η πολιτική διάσταση. Η κυβέρνηση μπορεί να επικαλείται δημοσιονομική σταθερότητα, επενδυτική βαθμίδα και καλύτερους μακροοικονομικούς δείκτες. Όμως ο πολίτης δεν ψηφίζει με βάση τους δείκτες, ψηφίζει με βάση την αίσθηση αντοχής. Και όταν η ακρίβεια γίνεται μόνιμη, όταν κάθε διεθνής κρίση μεταφράζεται σε νέα πίεση στο πορτοφόλι, η οικονομία μετατρέπεται σε πολιτικό καύσιμο.

Η νέα «επισφαλής εκεχειρία» ΗΠΑ–Ιράν, λοιπόν, δεν αποφορτίζει οριστικά το περιβάλλον. Το παγώνει προσωρινά. Το οργανώνει σε κύκλους έντασης και διαπραγμάτευσης. Και αυτή η παράταση της αβεβαιότητας είναι ίσως πιο φθοροποιός από μια σύντομη έκρηξη, γιατί δεν δημιουργεί μόνο σοκ· δημιουργεί κόπωση.

Τα ζόρια της Αθήνας

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό πολιτικό σκηνικό μπαίνει σε ακόμη πιο δύσκολη φάση. Η εμφάνιση νέων κομμάτων, με κυριότερη την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, προστίθεται σε ένα ήδη κατακερματισμένο  πολιτικό τοπίο, όπου η κοινωνική δυσαρέσκεια αναζητά πολιτική έκφραση. Αν η ενεργειακή πίεση παραταθεί, αν η ακρίβεια επιμείνει, αν η αίσθηση οικονομικής ανασφάλειας βαθύνει, τότε η εξωτερική κρίση ενδεχομένως να γίνει  εσωτερικός επιταχυντής.

Γιατί είναι ολοφάνερο πια πως ότι γίνεται στη  Μέση Ανατολή, δεν μένει στη Μέση Ανατολή. Περνά από τα Στενά του Ορμούζ, φτάνει στην ελληνική οικονομία και από εκεί επιβαρύνει το ήδη ασθενές πολιτικό σύστημα. Και κάνει τον δρόμο προς τις εκλογές πιο δύσκολο, πιο τραχύ και πολύ πιο απρόβλεπτο.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

