Κόρινθος: Χειροπέδες σε 26χρονη που ενημέρωνε για αστυνομικά μπλόκα μέσω Viber

Στη σύλληψη μιας 26χρονης, η οποία μαζί με ένα ακόμη άτομο που αναζητείται φέρονται να είχαν ρόλο διαχειριστών σε ομάδα του Viber μέσω της οποίας δίνονταν προειδοποιήσεις σε οδηγούς για μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ., προχώρησαν αστυνομικοί στην Κόρινθο.

Η συγκεκριμένη κοινότητα δημιουργήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 και αριθμούσε 3.926 μέλη, ενώ – σύμφωνα με τις Αρχές – στόχος της ήταν η μαζική ενημέρωση χρηστών για τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας τροχονομικών ελέγχων σε όλη τη χώρα, με έμφαση στην Κορινθία.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι μέσα από την ομάδα διακινούνταν πληροφορίες για ελέγχους και μπλόκα της Ελληνικής Αστυνομίας, στοιχείο που, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, υπονόμευε την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Στην κατοχή της 26χρονης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, η τηλεφωνική σύνδεση που ενεργοποιούσε τους λογαριασμούς διαχείρισης της κοινότητας.

Από την ΕΛ.ΑΣ. σημειώνεται ότι σε βάρος της 26χρονης ημεδαπής έχει σχηματιστεί δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται και ένας 35χρονος.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Στη φυλακή και ο 43χρονος θείος για την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας με τις παράνομες επιδοτήσεις

Ρόδος: Συνελήφθη πολιτικός μηχανικός που «άρπαξε» χιλιάδες ευρώ από επιχειρηματίες – Υποσχόταν ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο

Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στην Αττική Οδό











