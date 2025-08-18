search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:38
18.08.2025 11:53

Sydney Sweeney: «Άπατη» η νέα της ταινία «Americana», μετά τον σάλο για «ναζιστική προπαγάνδα» στη διαφήμιση της American Eagle

18.08.2025 11:53
Η νέα ταινία της Σίντνεϊ Σουίνι, «Americana», σημείωσε απογοητευτική πορεία στο box office στην πρεμιέρα της σε όλη τη χώρα, εν μέσω της διαφημιστικής καμπάνιας της ηθοποιού για γνωστό brand ρούχων που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Το αστυνομικό θρίλερ του Τόνι Τοστ, με πρωταγωνιστές τη σταρ του «Euphoria», τον Πολ Γουόλτερ Χάουζερ και τη Χάλσεϊ, προβλήθηκε σε 1.100 αίθουσες στις ΗΠΑ αλλά κατέληξε στην 16η θέση, με εισπράξεις περίπου 840.000 δολαρίων και μέσο όρο μόλις 460 δολάρια ανά κινηματογράφο, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Στην ταινία, η 27χρονη ερμηνεύει την Penny Jo Poplin, σερβιτόρα σε τοπικό εστιατόριο με όνειρο να γίνει τραγουδίστρια της country. Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια σύγκρουση των χαρακτήρων κατά την προσπάθειά τους να αποκτήσουν ένα σπάνιο ινδιάνικο αντικείμενο.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η Lionsgate υποστήριξε ότι η ταινία αποτελεί «μέρος μιας στρατηγικής πολλαπλών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένου του premium VOD», και ότι η πορεία της στο box office δεν συνιστά αποτυχία, ούτε οικονομική, ούτε άλλης φύσης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Σουίνι προώθησε τη νέα της ταινία στα social media, γράφοντας στο Instagram:

«Πριν από μερικά χρόνια γύρισα αυτή τη μικρή ταινία με μερικούς φίλους και τώρα μπορείτε να γνωρίσετε την Penny Jo», συνοδεύοντας τη λεζάντα με φωτογραφίες από τα παρασκήνια. Ωστόσο, τα σχόλια γέμισαν με λογαριασμούς που αναφέρθηκαν στον πρόσφατο σάλο με αφορμή την διαφημιστική καμπάνια της American Eagle αλλά και τα πολιτικά της «πιστεύω».

«Ευχαριστώ που το πόσταρες, είχα ξεχάσει να κάνω unfollow πριν, χαχα», σχολίασε ένας χρήστης. Άλλος πρόσθεσε: «Αντίο Σίντνεϊ! Το να είσαι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή το 2024 είναι επιλογή». Ένας τρίτος έγραψε: «Τέλεια, δεν θα το δω».

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρέθηκε στο επίκεντρο των media καθώς κατηγορήθηκε ότι στη διαφήμιση της American Eagle προωθούσε «ναζιστική προπαγάνδα», λόγω ενός – σίγουρα κακού – λογοπαιγνίου με τις λέξεις «genes» και «jeans».

