search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:24
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 10:29

Podcast αφερωμένο στον David Bowie με παρουσιάστρια την Kate Moss

18.08.2025 10:29
davidbowie_ap_file

Η Κέιτ Μος πρόκειται να παρουσιάσει ένα νέο podcast στο BBC Radio 6 Music με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπόουι.

Το podcast «Music Uncovered, David Bowie: Changeling» θα εξερευνήσει τον αείμνηστο καλλιτέχνη την περίοδο 1970-1975.

«Ο Ντέιβιντ Μπόουι ήταν ένα πολύ ξεχωριστό άτομο. Κάποιος που ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας φίλος – ήταν ένα αίνιγμα» ανέφερε σε δήλωσή της η Αγγλίδα μοντέλο και επιχειρηματίας.

«Έτσι, όταν ήρθε η ευκαιρία να εμβαθύνω σε αυτό το εξαιρετικό πενταετές κεφάλαιο της ζωής του Μπόουι για το 6 Music και το BBC Sounds ακούγοντας εκείνους που τον ακολούθησαν στο δημιουργικό του ταξίδι και εκείνους που συνεχίζει να εμπνέει, ενθουσιάστηκα που θα βοηθούσα να γίνει γνωστή η ιστορία μιας τόσο απίστευτης μεταμόρφωσης. Αυτό το podcast είναι πραγματικός εορτασμός του φίλου μου, ενός πραγματικού ειδώλου της Βρετανίας».

Διαθέσιμο στο BBC Sounds από τις 10 Σεπτεμβρίου, το podcast θα περιλαμβάνει σπάνιες και ανέκδοτες αρχειακές συνεντεύξεις με τον Μπόουι – συμπεριλαμβανομένης μιας αποκλειστικής συνέντευξης από το 2001 με τον δημιουργό podcast Des Shaw και ηχογράφηση από το Αρχείο του BBC που ανακαλύφθηκε πρόσφατα.

Περιλαμβάνει επίσης νέες συνεντεύξεις με όσους γνώριζαν τον Μπόουι και συνεχίζουν να εμπνέονται από την κληρονομιά του, όπως οι Κρίσι Χάιντ, Έλτον Τζον, Ίγκι Ποπ και Ρόμπι Γουίλιαμς με συνεντεύξεις των Λου Ριντ, Σινέντ Ο’ Κόνορ και άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Evangelia: «Νιώθω ότι είναι το πεπρωμένο μου να πάω στην Eurovision»

Lily Collins: Στη Βενετία για τα γυρίσματα του 5ου κύκλου της σειράς «Emily in Paris» (photos)

Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Ελένη Καρπέτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

starmer_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή

simpliroma diatrofis new
ΥΓΕΙΑ

Ο ΕΟΦ απέσυρε δύο συμπληρώματα διατροφής για απαγορευμένα συστατικά και επεξεργασία με ακτινοβολία

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: 47χρονη δολοφονήθηκε με μαχαίρι από 28χρονο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:24
kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

starmer_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή

1 / 3