ΘΕΑΤΡΟ

Dog Tags: Η διαφορετική παράσταση που ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Μια θεατρική παράσταση διαφορετική από τις άλλες, που στηρίζεται σε βιωματικά στοιχεία και ανοίγει ορίζοντες ελπίδας και κοινωνικής επανένταξης, σηματοδοτώντας παράλληλα μια πρωτοποριακή συνεργασία πολιτισμού και σωφρονιστικής πολιτικής, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, χρονιά-ορόσημο για τα 70 χρόνια του.

Πρόκειται για την παράσταση «Dog Tags», με την ενεργό συμμετοχή δεκαεπτά κρατουμένων του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών «ΕΠΙΛΟΓΗ».

Όπως επισημαίνεται από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η παράσταση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης προετοιμασίας στο Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων του Εθνικού Θεάτρου με καλλιτεχνική επιμέλεια του σκηνοθέτη Στάθη Γράψα και ανέδειξε τον σωφρονιστικό χώρο ως χώρο θεραπείας, δημιουργίας και κοινωνικής επανένταξης.

«Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, η άψογη τήρηση των κανονισμών και η θετική αποτίμηση της πρωτοβουλίας αποδεικνύουν ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αλλαγής και ουσιαστικής επανένταξης», αναφέρει η ΓΓΑΠ και τονίζει ότι «με την ένταξη του Dog Tags στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στέλνει ένα σαφές μήνυμα: τα σωφρονιστικά καταστήματα μπορούν να είναι χώροι αλλαγής, πολιτιστικής δημιουργίας και ίσων ευκαιριών».

Όλα τα έσοδα των παραστάσεων διατέθηκαν στο Φιλόπτωχο Ταμείο Απόρων του Κέντρου.

1 / 3