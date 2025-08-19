Οι «Φίλοι της Τήνου» τίμησαν τον Κώστα Τσόκλη με μια μαγευτική μουσική βραδιά

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ», σε μια επιστροφή στις ρίζες του, διοργάνωσε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για να γιορτάσει τα 20 χρόνια παρουσίας του και να τιμήσει τον διεθνούς φήμης εικαστικό Κώστα Τσόκλη για τη σπουδαία προσφορά του στο νησί.

Η βραδιά πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Κώστα Τσόκλη, στον Κάμπο, με τη συμμετοχή του Κουαρτέτου Εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Σωματείου υπενθύμισε ότι οι ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ξεκίνησαν τη δράση τους με συναυλίες κλασικής μουσικής — γι’ αυτό και το λογότυπο φέρει το μουσικό κλειδί. Συνεχάρη και ευχαρίστησε τον Κώστα Τσόκλη για την ανεκτίμητη πολιτιστική παρακαταθήκη που αφήνει στο νησί, με το μουσείο-κόσμημα που δημιούργησε, αλλά και με το μοναδικό θέατρο στον Κουμάρο, έναν χώρο τέχνης και διαλόγου όπου φιλοξενούνται εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας και διεθνούς κύρους.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική συμβολή της ζυθοποιίας NISSOS, που ίδρυσε η οικογένεια του καλλιτέχνη, στην οικονομία, την τουριστική ανάπτυξη και την προβολή της Τήνου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη συνέχεια, σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο με εξαιρετική ακουστική και υψηλή αισθητική, το Κουαρτέτο Εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών — με τον Απόλλωνα Γραμματικόπουλο και τον Παναγιώτη Τζιώτη στα βιολιά, την Τάνια Χαρικοπούλου στη βιόλα και τον Ισίδωρο Σίδερη στο βιολοντσέλο — ερμήνευσε με άψογη τεχνική και ευαισθησία το Quartet no. 18 του Ludwig van Beethoven, το American Quartet του Antonín Dvořák και τους 5 Ελληνικούς Χορούς του Νίκου Σκαλκώτα, κερδίζοντας τον ενθουσιώδη θαυμασμό και την αποθέωση του κοινού.

Η χθεσινή εκδήλωση ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στο νέο αμφιθέατρο του Μουσείου Τσόκλη, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας ενός νέου χώρου πολιτισμού για την Τήνο. Ήταν μια υπέροχη και υψηλής ποιότητας βραδιά, που θα μείνει αξέχαστη σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Η ιδέα για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης οφείλεται στον αντιπρόεδρο του ΔΣ του σωματείου κ. Νίκο Φινοκαλιώτη , που με την βοήθεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και της κυρίας Χρυσάνθης Κουτσουράκη, επιμελήτριας του Μουσείου Κώστα Τσόκλη, οργάνωσαν μια άψογη βραδιά.

Μετά το τέλος εκδήλωσης οι μουσικοί και οι συντελεστές παρακάθισαν σε δείπνο στο ΡΑΚΙΖΙΟ στον Κτικαδο, προσφορά του μέλους κ. Νικηφόρου Χατζηδακη.

