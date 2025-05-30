Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από 96 χρόνια, στο μέσο της μεγάλης πόλης, γεννήθηκε μια περίπτωση ανθρώπου, με μικροκαμωμένη προοπτική. Μια μικρών διαστάσεων προοπτική για το μέλλον, αν κρίνουμε από τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε, συνυπολογίζοντας βέβαια και την ευτυχή-ατυχία να γεννηθεί από τη μεριά της κόλασης και όχι του παραδείσου της εποχής του.

Η Κόλαση εκείνη την εποχή, όπως κάθε εποχή, γεωγραφικά οριζόμενη είναι η περιοχή, που η κοινωνική και οικονομική τάξη της, ζει στο ίσα-ίσα, στο αδιευκρίνιστο όριο της αντοχής και της υπομονής. Εφάπτεται με τις χωματερές του πνεύματος, αν δεν είναι στη μέση της χωματερής που λογαριάζει τον ανθρωπο σαν σκουπίδι ανακυκλούμενο.

Στην κόλαση αυτή οι τυχεροί-άτυχοι κατοικούντες, δοκιμάζουν τη δυναμή τους σε πανύψηλους τοίχους που είναι φτιαγμένοι από το «αδύνατον να κέρδίσεις όσο κι αν παλέψεις», άλλως ειπείν, άνθρωποι που γεννιούνται ηττημένοι.

Ένας από τους πολλούς εκείνης της εποχής, αυτής της κοινωνικής και οικονομικής γεωγραφίας, είναι το πρόσωπο που κληθήκαμε να τιμήσουμε στο Ποντίκι συνομιλώντας για σχεδόν δυό ώρες για μια ακόμα φορά μαζί του!

Κωστας Τσόκλης λοιπόν! Ενα παιδί εκείνης της εποχής που περπατούσε σκυφτό παρατηρώντας τη μικρή κάθε φορά περιοχή μπροστά και γύρω από τα πόδια του, μη και συναντήσει το τάλαντο της τύχης, κάποια δεκάρα ή ό,τι άλλο πολύτιμο που η σκόνη δεν το έκανε εύκολα ορατό, σε αυτούς που περπατούσαν ψευτοπερήφανοι, με το κεφάλι ψηλά. Ένα παιδί που έμαθε να ψάχνει εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα για τους άλλους, να ψάχνει να βρει κάτι τις, στο «Τίποτα»!

Ο Κωστας Τσόκλης είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Γεννήθηκε ηττημένος, αλλά είναι ένας ηττημένος που ακούστε ακούστε, τα έβαλε με το αδύνατο και το κέρδισε. Ναι, ο Κώστας Τσόκλης, με τη βοήθεια του λαμπερού μυαλού του, εκανε μιά αλχημεία… δεν ξέρω πως τα κατάφερε… Κατάφερε να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα, είδε ότι ο τυφλός μπορεί να βλέπει πιο καθαρά από αυτόν που νομίζει οτι βλέπει, πίστεψε ότι το μειονέκτημα μπορεί να γίνει το πιο δυνατό πλεονέκτημα και να συναγωνιστεί τους χαρισματικούς του, αυτούς που γεννήθηκαν με τη μεροληψία του θεού πάνω τους.

