search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 13:02
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2025 08:00

Ο Θανάσης Λάλας συναντά την αιωνιότητα – Ο Κώστας Τσόκλης σε μια βαθιά εξομολόγηση (Video)

30.05.2025 08:00
lalas-tsoklis-new

Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από 96 χρόνια, στο μέσο της μεγάλης πόλης, γεννήθηκε μια περίπτωση ανθρώπου, με μικροκαμωμένη προοπτική. Μια μικρών διαστάσεων προοπτική για το μέλλον, αν κρίνουμε από τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε, συνυπολογίζοντας βέβαια και την ευτυχή-ατυχία να γεννηθεί από τη μεριά της κόλασης και όχι του παραδείσου της εποχής του.

Η Κόλαση εκείνη την εποχή, όπως κάθε εποχή, γεωγραφικά οριζόμενη είναι η περιοχή, που η κοινωνική και οικονομική τάξη της, ζει στο ίσα-ίσα, στο αδιευκρίνιστο όριο της αντοχής και της υπομονής. Εφάπτεται με τις χωματερές του πνεύματος, αν δεν είναι στη μέση της χωματερής που λογαριάζει τον ανθρωπο σαν σκουπίδι ανακυκλούμενο.

Στην κόλαση αυτή οι τυχεροί-άτυχοι κατοικούντες, δοκιμάζουν τη δυναμή τους σε πανύψηλους τοίχους που είναι φτιαγμένοι από το «αδύνατον να κέρδίσεις όσο κι αν παλέψεις», άλλως ειπείν, άνθρωποι που γεννιούνται ηττημένοι.

Ένας από τους πολλούς εκείνης της εποχής, αυτής της κοινωνικής και οικονομικής γεωγραφίας, είναι το πρόσωπο που κληθήκαμε να τιμήσουμε στο Ποντίκι συνομιλώντας για σχεδόν δυό ώρες για μια ακόμα φορά μαζί του!

Κωστας Τσόκλης λοιπόν! Ενα παιδί εκείνης της εποχής που περπατούσε σκυφτό παρατηρώντας τη μικρή κάθε φορά περιοχή μπροστά και γύρω από τα πόδια του, μη και συναντήσει το τάλαντο της τύχης, κάποια δεκάρα ή ό,τι άλλο πολύτιμο που η σκόνη δεν το έκανε εύκολα ορατό, σε αυτούς που περπατούσαν ψευτοπερήφανοι, με το κεφάλι ψηλά. Ένα παιδί που έμαθε να ψάχνει εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα για τους άλλους, να ψάχνει να βρει κάτι τις, στο «Τίποτα»! 

Ο Κωστας Τσόκλης είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Γεννήθηκε ηττημένος, αλλά είναι ένας ηττημένος που ακούστε ακούστε, τα έβαλε με το αδύνατο και το κέρδισε. Ναι, ο Κώστας Τσόκλης, με τη βοήθεια του λαμπερού μυαλού του, εκανε μιά αλχημεία… δεν ξέρω πως τα κατάφερε… Κατάφερε να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα, είδε ότι ο τυφλός μπορεί να βλέπει πιο καθαρά από αυτόν που νομίζει οτι βλέπει, πίστεψε ότι το μειονέκτημα μπορεί να γίνει το πιο δυνατό πλεονέκτημα και να συναγωνιστεί τους χαρισματικούς του, αυτούς που γεννήθηκαν με τη μεροληψία του θεού πάνω τους.     

Διαβάστε επίσης:

Η φωτογραφία και η πραγματικότητα

Πού οφείλει την ύπαρξή της η Μονή Σινά – Η επιχείρηση ανατροπής του status quo και η σύνδεση με τους Έλληνες λογοτέχνες

David Lynch: Σε δημοπρασία πάνω από 450 σπάνια αντικείμενα της προσωπικής του συλλογής (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gata new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συνελήφθη 78χρονος που σκότωσε γάτο – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ

aytokinito-halandri-evelpidon
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο δράστη – Οδηγήθηκε στον ανακριτή

police_car
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οδηγός ταξί κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να κακοποιήσει 30χρονη

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο Ισραήλ – Αυστραλίας: Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Αλμπανέζι ότι τους «πρόδωσε» για τη Γάζα

filitistinou_tsoklis
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι «Φίλοι της Τήνου» τίμησαν τον Κώστα Τσόκλη με μια μαγευτική μουσική βραδιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 13:01
gata new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συνελήφθη 78χρονος που σκότωσε γάτο – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ

aytokinito-halandri-evelpidon
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο δράστη – Οδηγήθηκε στον ανακριτή

police_car
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οδηγός ταξί κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να κακοποιήσει 30χρονη

1 / 3