Σπάνιες ηχογραφήσεις της Vera Lynn γίνονται άλμπουμ 90 χρόνια μετά

Τα αρχεία οντισιόν της Αγγλίδας τραγουδίστριας Βέρα Λιν τα τραγούδια της οποίας είχαν ιδιαίτερη απήχηση στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά, 90 χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφηση τους.

Τα αρχεία της αείμνηστης τραγουδίστριας βρέθηκαν όταν η κόρη της, Βιρτζίνια Λιούις-Τζόουνς, δώρισε τη συλλογή δίσκων της μητέρας της στο Αρχείο Ήχου της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, αφού μετακόμισε από το σπίτι της στο Ανατολικό Σάσεξ. Στην κατοικία η Βέρα Λιν ζούσε με τον σύζυγό της Χάρι Λιούις για 40 χρόνια.

Μαζί με τρεις δίσκους οντισιόν από αλουμίνιο, οι οποίοι φέρουν χειρόγραφες ετικέτες με τους τίτλους των τραγουδιών What A Difference A Day Makes και Spring Don’t Mean A Thing To Me, βρέθηκε επίσης ένα αντίγραφο του πρώτου δίσκου της Βέρα Λιν It’s Home, ηχογραφημένο το 1935 με το συγκρότημα The Howard Baker Band.

Η Λιούις-Τζόουνς είπε: «Είναι τόσο υπέροχο να ακούω τη φωνή της μαμάς από εκείνες τις πρώτες μέρες, ακριβώς στην αρχή της καριέρας της».

«Πάντα είχα την αίσθηση ότι αυτά τα αρχεία θα άξιζε να τα εξερευνήσουμε, οπότε είμαι απόλυτα ενθουσιασμένη που οι κασέτες οντισιόν που δεν έχουμε ακούσει ποτέ μπορούν τώρα να παρουσιαστούν και να προσθέσουν σημαντικά σε όσα ήδη γνωρίζουμε για τη μαμά» ανέφερε.

Η επιμελήτρια ηχογραφήσεων δημοφιλούς μουσικής στη Βρετανική Βιβλιοθήκη Κάρολαϊν Ένγκελχαρντ δήλωσε: «Είναι τιμή μας που η Βιρτζίνια Λιούις – Τζόουνς επέλεξε να δωρίσει τη συναρπαστική συλλογή της μητέρας της στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων ηχογραφήσεων της Βέρα Λιν».

Η Βέρα Λιν έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα τραγούδια της We’ll Meet Again, (There’ll Be Bluebirds Over), The White Cliffs Of Dover και There’ll Always Be An England, της χάρισαν το προσωνύμιο Forces’ Sweetheart (Αγαπημένη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδωσε υπαίθριες συναυλίες για τα στρατεύματα στην Αίγυπτο, την Ινδία και τη Βιρμανία.

Το τελευταίο της άλμπουμ, Unforgettable, κυκλοφόρησε το 2010.

Πέθανε τον Ιούνιο του 2020, σε ηλικία 103 ετών, αφού έγινε η γηραιότερη καλλιτέχνης που είχε άλμπουμ στο top 40 στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Μάιο του ίδιου έτους, με το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

