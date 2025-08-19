Sabrina Carpenter, Alex Warren και Ricky Martin στη σκηνή των MTV Music Video Awards

Οι Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Ρίκι Μάρτιν, Άλεξ Γουόρεν, J Balvin και DJ Snake και Sombr θα ανέβουν στη σκηνή στην τελετή απονομής των βραβείων MTV Music Video Awards.

Ο Κολομβιανός τραγουδιστής της ρεγκετόν, J Balvin θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Noventa» τραγούδι του με τον DJ Snake, καθώς και το «Zun Zun» με τους Justin Quiles και Lenny Tavárez.

YOUR FIRST BATCH OF #VMA PERFORMERS ARE HERE!!



🚀 @alexwaarren

🚀 @BustaRhymes: MTV VMA Rock the Bells Visionary Award

🚀 @JBalvin ft. @djsnake

🚀 @Ricky_Martin: Latin Icon Award

🚀 @SabrinaAnnLynn

🚀 #sombr



Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδοποιός και ηθοποιός, Busta Rhymes θα τιμηθεί με το πρώτο βραβείο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award και ο Ρίκι Μάρτιν θα λάβει το πρώτο βραβείο Latin Icon Award (Ίνδαλα της Λάτιν).

Ο LL Cool J ανακοινώθηκε ότι θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των MTV VMAs που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου στο UBS Arena, στη Νέα Υόρκη.

Η Lady Gaga προηγείται φέτος στις υποψηφιότητες, διεκδικεί βραβεία σε 12 κατηγορίες, μεταξύ άλλων Βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς.

Ακολουθούν ο Bruno Mars με 11 υποψηφιότητες, ο Kendrick Lamar με 10 και οι Rosé και Sabrina Carpenter με οκτώ η καθεμία. Οι The Weeknd, Billie Eilish and Charli xcx διεκδικούν βραβεία σε επτά, έξι και πέντε κατηγορίες.

