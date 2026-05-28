Κόντρα για την ΕΥΠ στη Βουλή: Φωτογραφική διάταξη για την τακτοποίηση κομματικών μετακλητών σε άσχετο νομοσχέδιο κατήγγειλε η αντιπολίτευση

Κόντρα για το άρθρο 35 του νομοσχεδίου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά στην ΕΥΠ προκλήθηκε το μεσημέρι στη Βουλή, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας ζητώντας το άρθρο να αποσυρθεί ως άσχετο με το νομοσχέδιο, μη επείγον και φωτογραφικό ως προς τον διορισμό μετακλητών υπαλλήλων της αρεσκείας του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Την ένσταση στήριξε σύσσωμη η αντιπολίτευση ενώ έντονη ήταν η αντίδραση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου. Η ένσταση αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκε από τους βουλευτές της πλειοψηφίας.

Ο υπουργός Επικρατείας σχολίασε πως όχι μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ανάμεσά τους και εκείνα της δεξιάς πτέρυγας, συντάχθηκαν με το «τελευταίο» κόμμα που μπήκε στη Βουλή με 3,17%.

Σκέρτσος: «Ουρά» της Ζωής χαρακτήρισε την αντιπολίτευση

«Θα περίμενα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορθώσουν ανάστημα, να λειτουργούν με τρόπο ορθολογικό και επιστημονικό και να μην γίνουν ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για ένα ζήτημα που θίγει τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας. Βλέπετε αντισυνταγματικότητα εκεί που δεν την βλέπει κανείς» σημείωσε προσθέτοντας πως η Πλεύση Ελευθερίας η αναδεικνύεται «σε φυσικό ηγέτη της αντιπολίτευσης». Συνέστησε δε περισσότερη «υπευθυνότητα». «Να αναρωτηθούμε», είπε «υπάρχει δημοκρατία χωρίς ασφάλεια; Όχι. Υπάρχει πατρίδα χωρίς ασφάλεια; Όχι. Υπάρχει εθνική εσωτερική ασφάλεια χωρίς την ΕΥΠ; Η απάντηση είναι και πάλι όχι». «Κι εσείς εφευρίσκετε αντισυνταγματικότητες που δεν υπάρχουν πουθενά» επανέλαβε, χαρακτηρίζοντας την ένσταση αντισυνταγματικότητας «προδήλως αβάσιμη», και «ατελέσφορη».

«Η ΕΥΠ με βάση τον καταστατικό της νόμο έχει ειδικό καθεστώς, γι’ αυτό δεν εγείρεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας» επισήμανε ακόμα.

Επί της ουσίας της ρύθμισης, ο Άκης Σκέρτσος μίλησε για «fake news», υποστηρίζοντας πως δεν τίθεται θέμα ούτε μετακλητών ούτε αποσπασμένων που μονιμοποιούνται, αλλά πως δίνεται δυνατότητα διετούς παράτασης σε αποσπασμένους. Μάλιστα υποστήριξε πως το άρθρο αφορά σε 6 υπαλλήλους, ανάμεσά τους άτομο που αποσπάστηκε το ‘15. «Για ποιους πραιτωριανούς μιλάτε; Για ποια δικά μας παιδιά;», διερωτήθηκε σε έντονο ύφος.

«Κομματική τακτοποίηση» στην ΕΥΠ καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατήγγειλε πως η επίμαχη διάταξη εγείρει σοβαρά νομικά, πολιτικά και συνταγματικά ζητήματα, μιλώντας για προεκλογική ρύθμιση με στόχο τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος «κομματικής τακτοποίησης» στην ΕΥΠ. «Βλέπουμε την οικοδόμηση ενός κομματικού μηχανισμού μονιμοποίησης ημετέρων στην ΕΥΠ. Δίνετε τη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων και δημιουργίας προσωποπαγών θέσεων», υποστήριξε, καταγγέλλοντας «κακοποίηση» της εθνικής ασφάλειας.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος εγκάλεσε την κυβέρνηση πως αυτό που επιχειρεί μέσα στην ΕΥΠ «είναι για να ελέγχετε και να στεγανοποιείτε διαρροές. Δημιουργείτε μια κατηγορία υπαλλήλων, ένα καθεστώς που θα είναι υποχείριό σας».

Για το ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να «μπετονάρει» το σύστημά της μέσα στην ΕΥΠ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά.

Το ότι οι μετατάξεις γίνονται με παράκαμψη του ΑΣΕΠ κατήγγειλε ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση, σημειώνοντας επιπλέον πως σκοπός της διάταξης είναι «να διοριστούν στην ΕΥΠ μετακλητοί υπάλληλοι της αρεσκείας του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης».

«Θα επικαλεστώ τον Λουκιανό Κηλαηδόνη. Καταρχάς ψυχραιμία… Θα έρθουν και χειρότερα, περιμένετε τις δημοσκοπήσεις της επόμενης εβδομάδας», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολιάζοντας πως το ΠΑΣΟΚ «έπαθε Πλεύση Ελευθερίας», καθώς «πρώτη φορά είχε τέτοια εξαλλοσύνη». Μάλιστα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «χουλιγκανισμό» και «ρουβικωνοποίηση» της Βουλής.

Διαβάστε επίσης

Θεοδωρικάκος: Χρειάζεται «εθνική συμφωνία» για να πέσουν οι τιμές

Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε ένα νέο λειτουργικό σύστημα για την κυβέρνηση

Καρυστιανού για Τσίπρα: Νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου