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03.06.2026 11:13

Θρίλερ στον Όλυμπο – Αεροπτεριστής έπεσε, τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε για ώρες

03.06.2026 11:13
aeroptero_pixabay

Την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών προκάλεσε τα ξημερώματα της Τετάρτης η πτώση ενός Ολλανδού αεροπτεριστή στην Καρυά Ολύμπου, ο οποίος μάλιστα εγκλωβίστηκε για περίπου έξι ώρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ο Ολλανδός αεροπτεριστής στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει ελεύθερη πτώση από το μαγνητικό πεδίο του Ολύμπου, έπεσε και εγκλωβίστηκε για ώρες σε δύσβατο σημείο.

Στην Πυροσβεστική και στο ΕΚΑΒ αμέσως σήμανε συναγερμός. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τον Ολλανδό αεροπτεριστή έπειτα από έξι με επτά ώρες, το ασθενοφόρο τον παρέλαβε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, με κακώσεις στα πλευρά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπεβλήθη σε εξετάσεις και παρακολουθείται από το ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό.

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