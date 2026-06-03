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ΕΛΛΑΔΑ

03.06.2026 11:29

Βούλα: «Υπάλληλος» του ΔΕΔΔΗΕ «τσέπωσε» πανω από 80 λίρες, μετρητά και πανάκριβα κοσμήματα

03.06.2026 11:29
kosmimata_pixabay

Πάνω από 80 λίρες, χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και πολυτελή κοσμήματα μεγάλης αξίας κατάφερε να αρπάξει από το σπίτι μιας γυναίκας στη Βούλα, ένας επιτήδειος που προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο απατεώνας κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο σπίτι του θύματος επικαλούμενος δήθεν ηλεκτρολογικό πρόβλημα και να αποσπάσει 82 λίρες, 20.000 ευρώ και κοσμήματα που, σύμφωνα με την παθούσα, αξίζουν περίπου 150.000 ευρώ.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

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