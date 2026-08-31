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31.08.2026 06:30

Σούπερ μάρκετ: Από Δευτέρα μειώσεις σε πάνω από 1.660 προϊόντα – Έως 30% σε επώνυμους κωδικούς

31.08.2026 06:30
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Με μέση μείωση τιμών περίπου 7% ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να έχουν ήδη ενταχθεί στη δράση. Η λίστα περιλαμβάνει βασικά είδη διατροφής και καθημερινής χρήσης, σχολικά, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, ενώ παραμένει ανοικτή για νέες συμμετοχές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί συμμετέχουν με μέση μείωση γύρω στο 7%, ενώ ανά προϊόν οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως και 30%. Παράλληλα, περισσότεροι από 450 κωδικοί σχολικών ειδών εμφανίζουν μέση μείωση περίπου 10%, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας υποχωρούν κατά μέσο όρο 7%, ενώ σε 60 κωδικούς κρέατος η μέση μείωση υπολογίζεται στο 7,2%.

Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Πώς θα ξεχωρίζουν οι καταναλωτές τις μειώσεις

Οι μειωμένες τιμές θα επισημαίνονται στα ράφια με ειδική σήμανση, ενώ από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei» για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί και το εύρος της μείωσης.

Το τελικό όφελος μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μέσο 7%, καθώς στις μειώσεις των προμηθευτών θα προστεθούν και πρόσθετες εκπτώσεις από τις ίδιες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο προϊόν ενδέχεται να πωλείται σε διαφορετική τελική τιμή από αλυσίδα σε αλυσίδα.

Η διάρκεια της πρωτοβουλίας θα κυμαίνεται, ανάλογα με την επιχείρηση και τον κωδικό, από δύο έως τέσσερις μήνες, ενώ για όσους συμμετέχουν αρχικά για δύο μήνες προβλέπεται η ένταξη νέων προϊόντων στο επόμενο δίμηνο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει παρουσιάσει τη δράση ως προσπάθεια στήριξης των νοικοκυριών και συγκράτησης του κόστους βασικών αγαθών, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται.

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