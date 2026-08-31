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31.08.2026 13:20

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: 20+ συζητήσεις με «Αξία για το Μέλλον» στην 90ή ΔΕΘ

31.08.2026 13:20
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Επτά ημέρες γεμάτες ιδέες, πρωτοβουλίες και ανθρώπους που διαμορφώνουν την Ελλάδα του αύριο

Από τις 5 έως και τις 11 Σεπτεμβρίου, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund) παρουσιάζει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα πρόγραμμα 20+ συζητήσεων στο Hellenic Growth Agora, ανοίγοντας τον διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επόμενης ημέρας.

Με κεντρικό μήνυμα «Αξία για το Μέλλον», το Hellenic Growth Agora φιλοξενεί στο Περίπτερο 2 του Pavilion 13 κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, θεσμικούς φορείς και κορυφαία στελέχη των εταιρειών του Ομίλου. Εκεί, η στρατηγική συναντά την πράξη: στο επίκεντρο βρίσκονται οι επενδύσεις, η ενέργεια και οι κρίσιμες υποδομές, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η νέα γενιά επενδύσεων, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Την έναρξη του Hellenic Growth Agora θα σηματοδοτήσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, απευθύνοντας τον εναρκτήριο χαιρετισμό της διοργάνωσης.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, ειδικές εκδηλώσεις των εταιρειών του Ομίλου. Η ΓΑΙΑΟΣΕ παρουσιάζει τη νέα εποχή στη διαχείριση της σιδηροδρομικής περιουσίας, ενώ τα Ελληνικά Ταχυδρομεία παρουσιάζουν το επετειακό γραμματόσημο με αφορμή τα 100 χρόνια της ΔΕΘ.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα, με συζητήσεις για τη νέα αναπτυξιακή τους δυναμική, την ανάπλαση της ΔΕΘ και τον ρόλο της περιοχής ως κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας.

Το πρόγραμμα διευρύνει τη συζήτηση και σε πεδία που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής και τη δημιουργία κοινωνικής αξίας: από το wellness και τον αθλητισμό έως την προσβασιμότητα και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας νέες όψεις της ανάπτυξης και τον αντίκτυπό της στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η φετινή παρουσία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην 90ή ΔΕΘ αποτελεί την πρώτη μεγάλη δημόσια παρουσία του Οργανισμού με τη νέα του ταυτότητα και την τέταρτη συνεχόμενη ενιαία παρουσία του Ομίλου και των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του.

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