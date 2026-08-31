Στους δρόμους της Αθήνας από την 1η Σεπτεμβρίου το «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» – Με ΑΙ, drones και 235 κάμερες η μάχη για το κυκλοφοριακό

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Έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής θέτει σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Αστυνομία. Το «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» βγαίνει στους δρόμους, με 138 αστυνομικούς, 10 drones και ένα δίκτυο εκατοντάδων καμερών να συνδέονται με το επιχειρησιακό κέντρο της ΓΑΔΑ.

Η Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης εντάσσεται στο νέο σύστημα «Traffic Commander». Η βασική αλλαγή είναι ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα επιχειρεί να βλέπει συνολικά και σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στους δρόμους του λεκανοπεδίου και να επεμβαίνει πριν ένα μεμονωμένο περιστατικό εξελιχθεί σε γενικευμένο μποτιλιάρισμα.

Ένα τροχαίο, ένα όχημα που έμεινε από βλάβη ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο σε κεντρικό δρόμο μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να δημιουργήσει ουρές και να μεταφέρει το πρόβλημα σε γειτονικούς άξονες. Αυτό το «ντόμινο» επιχειρεί να περιορίσει ο νέος μηχανισμός.

235 κάμερες, 10 drones και τεχνητή νοημοσύνη τα εργαλεία για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού

Η εικόνα θα συγκεντρώνεται στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας στη ΓΑΔΑ. Εκεί θα καταλήγουν στοιχεία από συνολικά 24 διαφορετικές πηγές, ώστε οι αξιωματικοί να γνωρίζουν πού υπάρχει πρόβλημα και τι το έχει προκαλέσει.

Στο σύστημα εντάσσονται 235 κάμερες κυκλοφορίας, δεδομένα για τροχαία και άλλα περιστατικά, πληροφορίες για έργα στους δρόμους και τις καιρικές συνθήκες, στοιχεία από τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και οι αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, 10 drones θα επιτηρούν την κυκλοφορία από αέρος, στέλνοντας ζωντανή εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο. Στην επεξεργασία του μεγάλου όγκου πληροφοριών θα χρησιμοποιείται και τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να εντοπίζονται γρηγορότερα τα σημεία όπου αρχίζει να δημιουργείται συμφόρηση.

Όταν διαπιστώνεται πρόβλημα, μοτοσικλετιστές της νέας ομάδας θα κατευθύνονται στο σημείο. Ο ρόλος τους δεν θα εξαντλείται στην καταγραφή του περιστατικού, καθώς θα μπορούν να προχωρούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και, όταν χρειάζεται, να παρεμβαίνουν ακόμη και στη διαχείριση των φωτεινών σηματοδοτών για να αποσυμφορείται ταχύτερα ο δρόμος.

Ποιοι δρόμοι θα παρακολουθούνται στενά

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις αρτηρίες όπου ένα τροχαίο ή μια βλάβη αρκεί για να δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις.

Μεταξύ των δρόμων που θα παρακολουθούνται στενά είναι οι λεωφόροι Κηφισίας, Συγγρού, Αλεξάνδρας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Αθηνών, Σχιστού και Μεσογείων, καθώς και η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Αρδηττού και η Ακτή Μιαούλη.

Στη λειτουργία του «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» θα απασχολούνται καθημερινά περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, τόσο στο κέντρο επιχειρήσεων όσο και στους δρόμους.

Το μέγεθος της επιχείρησης συνδέεται και με τον τεράστιο όγκο μετακινήσεων στο λεκανοπέδιο. Περισσότερα από 700.000 οχήματα εισέρχονται καθημερινά μόνο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το οδικό δίκτυο της Αττικής ξεπερνά τα 1.600 χιλιόμετρα.

Όταν αναπτυχθεί πλήρως, το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης περίπου 50.000 κυκλοφοριακών συμβάντων την ημέρα.

Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης σε κάθε περιστατικό και να αποκαθίσταται γρηγορότερα η κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σε βάθος χρόνου και μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, η βελτίωση της κυκλοφορίας θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 25%.

Το πρώτο μεγάλο τεστ, πάντως, θα έρθει όταν η Αθήνα επιστρέψει πλήρως στους κανονικούς της ρυθμούς και κυρίως μετά το άνοιγμα των σχολείων, όταν η κίνηση στους δρόμους της Αττικής αυξάνεται αισθητά.

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