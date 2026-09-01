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01.09.2026 08:30

Μαγνησία: Φωτιά σε φορτηγό στην ΠΑΘΕ – Στις φλόγες το ρυμουλκούμενο

01.09.2026 08:30
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Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα στην ΠΑΘΕ στο 292 χλμ, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε φορτηγό όχημα που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ Μικροθηβών και Αλμυρού Μαγνησίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thenewspaper.gr, οι φλόγες εκδηλώθηκαν στο ρυμουλκούμενο του φορτηγού, το οποίο μετέφερε μονωτικά υλικά, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα διαστάσεις.

Η φωτιά επεκτάθηκε και στη βλάστηση δίπλα στον αυτοκινητόδρομο, με δέντρα κατά μήκος της ΠΑΘΕ να τυλίγονται στις φλόγες, γεγονός που προκάλεσε πρόσθετη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης και των επιχειρήσεων κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη τόσο με τις φλόγες στο ρυμουλκούμενο όσο και με τις εστίες που δημιουργήθηκαν στη βλάστηση δίπλα στο οδόστρωμα.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο φορτηγό διερευνώνται.

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