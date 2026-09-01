Kαιρός: Καλοκαιρινός ο Σεπτέμβριος στην αφετηρία του – Διαχειρίσιμο μελτέμι, τοπικές μπόρες και ανεκτή ζέστη με ανατροπές στον ορίζοντα

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Λίγες ώρες έμειναν πριν αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, όμως τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει το αμιγώς καλοκαιρινό σκηνικό. Υποδεχόμαστε τον Σεπτέμβριο με ζέστη, σταθερό και διαχειρίσιμο μελτέμι, καθώς και μεσημβρινές μπόρες στα ορεινά που θα διατηρήσουν τον χαρακτήρα λασποβροχής.

Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και καλοκαιρινός. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, στα δυτικά της Πίνδου και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Αντίθετα, στο Αιγαίο και τα παράκτια τμήματα της χώρας θα επικρατεί ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν, καθώς θα πνέουν μέτριας έντασης από διάφορες διευθύνσεις.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε ανεκτά επίπεδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου στην Αιτωλοακαρνανία και το εσωτερικό της Θεσσαλίας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 35 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη οι καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν πιο δροσερές.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός με κυριαρχία του ήλιου. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά και νότια του νομού με βοριάδες έως 5 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό θα πνέουν ασθενείς άνεμοι. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου, την ώρα που στα ανατολικά και νότια παράκτια οι συνθήκες θα είναι ελαφρώς πιο δροσερές.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις να αναπτύσσονται αργότερα, οι οποίες πιθανόν να δώσουν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα με ήπιους νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου περιμετρικά του κόλπου και τους 34 βαθμούς στο εσωτερικό.

Την Τετάρτη η ζέστη θα ενταθεί ελαφρώς και το μελτέμι θα επιμείνει σε διαχειρίσιμες εντάσεις. Στη συνέχεια αναμένεται μια πρόσκαιρη καιρική «τραμπάλα» με δροσιά, ισχυρούς βοριάδες και μπόρες, πριν από ένα νέο κύμα ζέστης που θα δώσει περαιτέρω παράταση στο καλοκαίρι. Καλή διαμονή σε όσους συνεχίζουν τις διακοπές τους και ευχές για έναν όμορφο και δημιουργικό Σεπτέμβριο.

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