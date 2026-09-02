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02.09.2026 12:32

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

02.09.2026 12:32
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών

Συγκεκριμένα, από σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:00 έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στις 06:00, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α: Aποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας από τo 50,8o χλμ. έως και το 54,1ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς και της μεσαίας λωρίδας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από το 50,8ο χλμ. έως και το 54,1ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 18:00 έως και τις 06:00 της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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