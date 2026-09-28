Το όπλο… «αυτοδυναμία», οι υψηλοί τόνοι στα ελληνοτουρκικά λόγω Σαμαρά, ο Business Class περιφερειάρχης, ο Κοντογεώργης, ο Τσίπρας ανοίγεται στα μέσα

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Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα

Το εύρημα κάποιων δημοσκοπήσεων και ιδίως της τελευταίας που έκανε η Metron Analysis για το αυξημένο ποσοστό των ψηφοφόρων που θέλουν «αυτοδύναμες κυβερνήσεις», έναντι των «συμμαχικών», είναι αυτό στο οποίο έχει κάνει… focus, που λέμε, το Μαξίμου.

Το ποσοστό στη Metron έφτασε το 51% υπέρ της αυτοδυναμίας, ήτοι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφει η ΝΔ ως πρόθεση ή και εκτίμηση ψήφου. Οι κυβερνητικοί παράγοντες βλέπουν, δηλαδή, μία πρόθυμη και δυνητική «δεξαμενή» ψηφοφόρων που ίσως… «τσιμπήσει» στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή περιπέτειες», «Μητσοτάκης ή χάος» και όλα τα συναφή, είτε λέγονται ευθέως είτε υπονοούνται εμμέσως, πλην σαφώς.

Γνωρίζουν ότι όσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται σε διαφορές άνω των 10 και 12 μονάδων από τη ΝΔ και φυσικά δεν έχουν καμία διάθεση συνεργασίας ή άλλες ιδέες για ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, αυτά τα διλήμματα θα ενισχύσουν τη στρατηγική του Μαξίμου για αυτοδυναμία.

Πρόκειται για άσκηση με πολύ ενδιαφέρον τους επόμενους μήνες. Και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση.

Υψηλοί τόνοι παρά τον «ήπιο» Ερντογάν

Παρατήρησα ότι στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε και πάλι μία ρητορική αρκετά οξεία για τη στάση της Τουρκίας.

Και ενώ, μόλις πριν από ελάχιστα 24ωρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έριξε μάλλον τους τόνους, παρά κλιμάκωσε, από το βήμα του ΟΗΕ στα ελληνοτουρκικά θέματα.

Υπάρχει άραγε κάποια εκτίμηση ότι η Άγκυρα θα κάνει κάτι ακραίο, πέρα από τις γνωστές προειδοποιήσεις της ότι χωρίς την άδειά της το καλώδιο με την Κύπρο δεν θα γίνει; Αυτή τη θέση η Αθήνα τη γνωρίζει, άρα δεν είναι κάτι καινούργιο.

Ή χρησιμοποιεί αυτή τη ρητορική για να αντιμετωπίσει το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά;

Το πρώτο είναι ανησυχητικό, εάν όντως ισχύει κάτι.

Το δεύτερο ενδιαφέρει μόνο τους ψηφοφόρους που κινούνται ανάμεσα σε ΝΔ και Σαμαρά.

Προτιμώ σαφώς το δεύτερο.

Ο VIP περιφερειάρχης με τα πολλά ταξίδια

Στο Μαξίμου αναζητούν –και προσπαθούν να τσεκάρουν τις σχετικές πληροφορίες– τον γαλάζιο περιφερειάρχη που ταξιδεύει μονίμως πρώτη θέση, όταν πηγαίνει στο εξωτερικό. Εννοείται σε ταξίδια στο πλαίσιο των καθηκόντων του, καθότι στα άλλα μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει, αφού εκείνα τα πληρώνει ο ίδιος.

Η εικόνα που έχει μεταφερθεί δεν είναι και η καλύτερη γι’ αυτή τη συμπεριφορά και το μήνυμα που εκπέμπει –αυτός μπροστά μπροστά και οι συνεργάτες του πίσω. Και προφανώς δεν προκαλεί ενθουσιασμό.

Έχει κάνει, λένε, το Αθήνα – Λονδίνο, το Αθήνα – Παρίσι και πάει λέγοντας, κάτι σαν… Κολιάτσου – Παγκράτι.

Θέλουν, όμως, να βεβαιωθούν για τα περιστατικά και τα συμπτώματα αυτής της συμπεριφοράς. Και ενδεχομένως να εμπλουτίσουν και τις πληροφορίες που φτάνουν στα κεντρικά και, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι συνεργάτιδα του περιφερειάρχη εμφανίζεται να κάνει σε πολλά πράγματα «κουμάντο».

Η στήλη είναι γνωστό ότι διατηρεί πάντα επιφυλάξεις για τέτοιες πληροφορίες, διότι είναι καλοπροαίρετη και πιστεύει στο τεκμήριο της… αθωότητας. Μπορεί όλα αυτά να είναι… αθώα και δεν θέλει να τα παρεξηγήσει… Είναι σίγουρη ότι το Μαξίμου θα τα διευκρινίσει όλα…

Κοντογεώργης και όχι Σχοινάς

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς εντάχθηκε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, αναλαμβάνοντας προ μηνών το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με μεγάλες προσδοκίες και με τη διάθεση του Μαξίμου να τον προβάλει, να τον αξιοποιήσει και να τον αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο.

Μάλιστα, υπήρχε ακόμα και η ιδέα να τον τοποθετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπρόσωπο Τύπου στην προεκλογική περίοδο –ο Παύλος Μαρινάκης πάει στη μάχη του σταυρού στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθήνας– και, άρα, υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας, ώστε να εκλεγεί άκοπα και να μην τρέχει στις μπανάλ, για τα γούστα του, γειτονιές της Α΄ Θεσσαλονίκης. Η ιδέα αυτή είχε προχωρήσει, αλλά δεν κλείδωνε, καθώς εκφράζονταν πάντα κάποιες αμφιβολίες.

Έτσι, μετά τις τελευταίες γκάφες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, μάλλον έχει κοπεί οριστικά το σενάριο του εκπροσώπου. Για τη θέση αυτή έχει πλέον ισχυρό προβάδισμα –αν δεν θεωρείται και σίγουρος ήδη– ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Χαμηλών τόνων άνθρωπος ο Κοντογεώργης, κεντρώος (πασοκογενής), σοβαρός στις τοποθετήσεις του, ανεξαρτήτως διαφωνιών ή συμφωνιών, φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα με τα στάνταρ του Μητσοτάκη.

Α, πολύ σημαντικό: Δεν κάνει γκάφες!

Ο Τσίπρας και η άλλη σχέση με τα μέσα

Ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε τραπεζώματα και συναντήσεις με δημοσιογράφους, μαθαίνω. Και ο ίδιος και κάποιοι στενοί συνεργάτες του, ενεργώντας εκ μέρους του, βέβαια.

Κατά πώς φαίνεται, ο πρόεδρος Αλέξης και η ΕΛΑΣ θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση των μέσων ενημέρωσης από εκείνη που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών του.

Πιο ανοιχτή αντιμετώπιση, χωρίς καχυποψίες και άλλες επιφυλακτικές συμπεριφορές. Ο Τσίπρας και τα (νέα) στελέχη του θα μιλάνε και με δημοσιογράφους «αντίπαλων» μέσων, για παράδειγμα, και δεν θα κλείνουν πόρτες και αυτιά.

Αυτό είναι καλό για κάθε ηγέτη. Να μην περιορίζεται σε έναν κύκλο «δοξαστικών» συνομιλητών, αλλά να εισπράττει και την άλλη οπτική, την πιο κριτική.

Δεν ξέρω αν οι «δοξαστικοί» θα το δεχθούν με τον ίδιο ενθουσιασμό που το κάνουν οι ΕΛΑΣίτες, αλλά μάλλον μικρή σημασία έχει…

Κυψέλη ευθυνών

Αυτή την ιστορία με τα κτήρια στην Κυψέλη, που υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες για το μετρό – οι οποίες έχουν σταματήσει και ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημιώσεις, όπως άλλωστε και οι κάτοικοι – μάλλον πρέπει αν τη δει πιο τη διαδικασία του κατεπείγοντος και το Μαξίμου. Στο υπουργείο (Δήμας – Ταχιάος) τα έχουν βρει λίγο μπερδεμένα και είναι φανερό πως χρειάζεται μία συνολική κι από πάνω διαχείριση. Δεν είναι καιρός ούτε για καθυστερήσεις, ούτε για μισές αποφάσεις.

Προς νέα αύξηση του κόστους χρήματος οδεύει η ΕΚΤ

Στάση αναμονής αναμένεται να κρατήσει η ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου (στις 28-29), αφήνοντας, όμως, ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιθανότατη νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο (στις 16-17). Αυτό, φυσικά, συνεπάγεται νέα επιβάρυνση στο κόστος χρήματος, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η ένταση στη Μέση Ανατολή αλλάζουν ξανά τα δεδομένα για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, το επιτόκιο θα αυξανόταν στο 2,75%, παρατείνοντας την περίοδο υψηλού κόστους χρήματος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μια νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ σημαίνει πρόσθετη πίεση για όσους έχουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, αλλά και ακριβότερη χρηματοδότηση για νέες χορηγήσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με JP Morgan και οι αποεπενδύσεις αμερικανικών οίκων από την Ελλάδα

Με τον CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να προωθήσει η Ευρώπη, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Τέτοιες συναντήσεις αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα δύο μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι των ΗΠΑ, Morgan Stanley και Goldman Sachs, έχουν προχωρήσει σε αποεπενδύσεις από ελληνικές εταιρείες. Θυμίζουμε την αποχώρηση, πριν από λίγες ημέρες, της πρώτης από την Korres, αλλά και τα τρία ξενοδοχεία που πούλησε η δεύτερη στη Χαλκιδική πριν από περίπου 1,5 χρόνο.

Στάσσης και Κανάρης πλησιάζουν στις υπογραφές οπτικών

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επιχειρηματικά «παντρέματα» της περιόδου πλησιάζει στην τελική ευθεία. Ο Γιώργος Στάσσης της ΔΕΗ και ο Αχιλλέας Κανάρης της Vodafone προχωρούν τις συζητήσεις για τη συμφωνία στις οπτικές ίνες, με στόχο οι υπογραφές να πέσουν έως το τέλος του έτους.

Το σχέδιο δημιουργεί έναν νέο ισχυρό πόλο στις τηλεπικοινωνίες, με δίκτυο που μπορεί να φτάσει έως 2,3 εκατ. συνδέσεις. Για τον Στάσση είναι ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια να μετατρέψει τη ΔΕΗ σε όμιλο που ξεπερνά κατά πολύ τα παραδοσιακά όρια της ενέργειας. Για τον Κανάρη, από την άλλη, η συμφωνία ανοίγει δρόμο για μεγαλύτερη παρουσία στις σταθερές υποδομές.

Και κάπως έτσι, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες ετοιμάζονται να μοιραστούν το ίδιο… καλώδιο.

Χατζηγεωργίου και Blackstone ανοίγουν νέα πίστα Skroutz

Με έναν πολύ ισχυρότερο διεθνή παίκτη πλέον στο μετοχικό της κεφάλαιο, η Skroutz του Γιώργου Χατζηγεωργίου καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να παίξει μπάλα και εκτός συνόρων.

Η Blackstone πήρε τον έλεγχο από τη CVC, ενώ οι ιδρυτές παραμένουν μέτοχοι και ο Χατζηγεωργίου διατηρεί το τιμόνι. Η «προίκα» δεν είναι αμελητέα: τζίρος 157,2 εκατ. ευρώ το 2025, λειτουργικά κέρδη 11,43 εκατ. και ταμειακά διαθέσιμα άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Κύπρος, Ρουμανία και Βουλγαρία δείχνουν προς τα πού κοιτάζει η διοίκηση, ενώ η Blackstone μπορεί να προσφέρει κεφάλαια και διεθνή δίκτυα.

Το ελληνικό success story καλείται τώρα να περάσει το τεστ της περιφερειακής επέκτασης.

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