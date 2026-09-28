Γιατί οι συνταξιούχοι απαιτούν επιτέλους ένα κράτος δικαιοσύνης

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Γράφει ο Γιάννης Παπαγεωργίου

Τα στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος» για τον Αύγουστο είναι η ακτινογραφία μιας κοινωνίας που έχει αποτύχει να προστατεύσει τους ανθρώπους που τη στήριξαν επί δεκαετίες. Και η απόσταση που χωρίζει τις συντάξεις του Δημοσίου από τις νέες συντάξεις του ΕΦΚΑ δεν είναι πολιτική επιλογή.

Η μέση κύρια σύνταξη ορίζεται στα 867,71 ευρώ, η επικουρική στα 196 ευρώ, το μέρισμα στα 116 ευρώ. Και οι νέες συντάξεις του ΕΦΚΑ είναι 775 ευρώ. Αυτή η διαφορά δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα ενός συστήματος που παράγει χαμηλές αποδοχές, διακεκομμένους ασφαλιστικούς βίους και, τελικά, συντάξεις που δεν επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση.

Στον αντίποδα, η μέση σύνταξη στο Δημόσιο φτάνει τα 1.229 ευρώ. Η διαφορά των 454 ευρώ τον μήνα είναι βαθιά άδικη. Αντανακλά ένα κράτος που επιβραβεύει τη σταθερότητα του Δημοσίου και τιμωρεί την επισφάλεια του ιδιωτικού τομέα, λες και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δεν συνέβαλαν εξίσου στην εθνική οικονομία.

Μόλις το 42,74% των κύριων συντάξεων γήρατος υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν έξι στους δέκα ζουν κάτω από αυτό το όριο. Και δεν μιλάμε για «χαμηλοσυνταξιούχους». Μιλάμε για ανθρώπους που εργάστηκαν 30 και 40 χρόνια.

208.293 συνταξιούχοι λαμβάνουν έως 500 ευρώ.

889.268 βρίσκονται κάτω από τα 1.000 ευρώ.

21.020 πολίτες ζουν με έως 100 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, 3.726 δικαιούχοι λαμβάνουν άνω των 4.000 ευρώ. Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς άνιση. Είναι προσβλητική για μια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή.

Οι 28.357 νέες συντάξεις του Αυγούστου, με συνολική δαπάνη 15,77 εκατ. ευρώ, αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι νέες συντάξεις είναι χαμηλότερες από τις παλιές. Το σύστημα δεν διορθώνει τις αδικίες, αλλά τις αναπαράγει.

Και όσο οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, όσο η ανασφάλιστη εργασία κυριαρχεί, όσο οι εισφορές υπολογίζονται σε μισθούς πείνας, οι νέες συντάξεις θα συνεχίσουν να κινούνται στα 775 ευρώ. Αυτό είναι συνταγή για δημογραφική κατάρρευση.

Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων που επί χρόνια υποβάθμισαν την τρίτη ηλικία. Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, αντιμετωπίζει τους συνταξιούχους ως λογιστικό μέγεθος και όχι ως ανθρώπους. Οι «διορθώσεις», τα «επιδόματα», οι «προσωρινές ενισχύσεις» δεν είναι λύσεις. Είναι παυσίπονα σε μια χρόνια ασθένεια.

Το νέο κόμμα των συνταξιούχων δεν δημιουργήθηκε για να διαμαρτύρεται. Δημιουργήθηκε για να αλλάξει τα δεδομένα.

Διεκδικούμε:

Ελάχιστη εγγυημένη κύρια σύνταξη στα 1.000 ευρώ καθαρά.

Αναπροσαρμογή των νέων συντάξεων , ώστε να μην υπολείπονται των παλαιών.

, ώστε να μην υπολείπονται των παλαιών. Επαναφορά της 13ης σύνταξης με μόνιμο χαρακτήρα.

Εξίσωση των συντάξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού με βάση κοινά κριτήρια.

Κατάργηση των ακραίων ανισοτήτων (συντάξεις των 4.000+ ευρώ).

(συντάξεις των 4.000+ ευρώ). Διαφάνεια σε κάθε απονομή, κάθε υπολογισμό, κάθε καθυστέρηση.

Δεν ζητάμε χάρη από κανέναν. Ζητάμε δικαιοσύνη.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι

Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι χώρα όπου οι άνθρωποι που εργάστηκαν μια ζωή καταλήγουν να ζουν με 500 ευρώ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι χώρα όπου οι νέες συντάξεις είναι χαμηλότερες από τις παλιές. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι χώρα όπου η τρίτη ηλικία αντιμετωπίζεται ως βάρος.

Το κόμμα των συνταξιούχων είναι εδώ για να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Με τεχνοκρατική σοβαρότητα, με πολιτική αποφασιστικότητα και με κοινωνική ευθύνη.

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