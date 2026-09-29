Γιατί ο Μαμντάνι αρνήθηκε να στείλει selfie του στον Τραμπ ενώ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ – Οι απολαυστικοί διάλογοι

Takeaways by to pontiki AI Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μαμντάνι, εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, συζητώντας με χιουμοριστική διάθεση για το έργο του στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δήμαρχος παρουσίασε διάφορες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η κατασκευή νέων δημόσιων τουαλετών και η βελτίωση του αυτοκινητοδρόμου BQE.

Ο Μαμντάνι αναφέρθηκε στη σχέση του με τον πρόεδρο Τραμπ, τονίζοντας ότι, παρά τις διαφωνίες τους, συνεργάζονται για θέματα που αφορούν το καλό της πόλης.

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι η επικοινωνία του με τον πρόεδρο επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ομοσπονδιακής έγκρισης για το έργο Sunnyside Yard, το οποίο θα δημιουργήσει κατοικίες και θέσεις εργασίας.

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Viral έγιναν οι διάλογοι ανάμεσα στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, που φιλοξένησε τον Μαμντάνι στο σόου του το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Κίμελ υποδέχθηκε τον Μαντάνι προβάλλοντας μια σειρά από αποσπάσματα σχολιαστών που προειδοποιούσαν για το πώς ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης θα οδηγούσε την πόλη στην καταστροφή.

Αφού ο Μαμντάνι εμφανίστηκε με το κοινό να χειροκροτά ενθερμα, ο Κίμελ είπε αστειευόμενος: «Ζω στο Λος Άντζελες και αυτή δεν είναι η υποδοχή που θα δεχόταν ο δικός μας δήμαρχος».

Kimmel: Would you come to LA and be our mayor?



Mamdani: It’s three words for me always: New York City. pic.twitter.com/8VaQOaucI0 — Acyn (@Acyn) September 29, 2026

Στη συνέχεια ρώτησε: «Πώς πάει η πλήρης και ολοκληρωτική καταστροφή της Νέας Υόρκης;»

«Ξέρεις, προχωράει όπως είχε σχεδιαστεί», απάντησε ο Μαμντάνι στο ίδιο κλίμα.

Mayor Mamdani was on Jimmy Kimmel last night 📺



Kimmel “How is the complete and total destruction of New York going? “



Mayor Mamdani “ It’s going as planned “



😂 pic.twitter.com/YROYOCAnum — Great White North 🍁🇨🇦 (@MadeInCanada_eh) September 29, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μαμντάνι συζήτησε τις «δημιουργικές ιδέες» του για την πόλη, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας του «Parents’ Night Out» (Βραδιά Εξόδου για Γονείς), την επιθυμία του να ανοίξει ένα δημοτικό παντοπωλείο, την κατασκευή νέων δημόσιων τουαλετών, την ενασχόληση με τους υπονόμους και τη βελτίωση του αυτοκινητοδρόμου BQE.

«Οι άνθρωποι δυσκολεύονται κι εγώ έχω το προνόμιο να έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο», δήλωσε ο Μαμντάνι. «Και ό,τι μπορώ να κάνω για να διευκολύνω τους ανθρώπους να χαμογελούν κάθε μέρα, είναι κάτι που θέλω να κάνω», συμπλήρωσε.

Μαμντάνι για Τραμπ: Συμφωνούμε στο πόσο αγαπάμε αυτή την πόλη

Ο Κίμελ εστίασε επίσης στη σχέση του δημάρχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ απρόσμενο είναι αυτή η σχέση που έχετε με τον Πρόεδρο Τραμπ, η οποία φαίνεται να είναι μια πολύ φιλική σχέση», είπε ο Κίμελ. «Τα βρήκατε αμέσως ή ήταν κάτι που ξεκινήσατε σκεπτόμενος: “Εντάξει, πρέπει να έχω μια σχέση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω είναι να τον γοητεύσω”; Πώς το κάνατε; Και μπορείτε να με βοηθήσετε;», ρώτησε.

Jimmy Kimmel begs 'help me' as Zohran Mamdani shares Donald Trump relationship advicehttps://t.co/kd6tp781oK — Irish Star US (@IrishStarUS) September 29, 2026

«Συγγνώμη, αδελφέ», απάντησε ο Μαμντάνι. «Κοίτα, ο πρόεδρος κι εγώ έχουμε πολλές διαφωνίες. Ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούμε είναι αυτή η πόλη, το πόσο αγαπάμε αυτή την πόλη. Επομένως, από εκείνη την πρώτη συνάντηση τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, σκέφτομουν μόνο: “Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση να μην αφορά εμάς, αλλά τους Νεοϋορκέζους; Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο μιλώντας για τα πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή στην πόλη λίγο πιο εύκολη;” Και αυτό συμβαίνει είτε συναντιόμαστε στον Λευκό Οίκο είτε στο Gracie Mansion», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ο Κίμελ προέβαλε ένα βίντεο με τον Μαμντάνι και τον Τραμπ στο Gracie Mansion, όπου ο Τραμπ έβγαζε έναν μακροσκελή, ασύντακτο λόγο και ο Μαμντάνι στεκόταν ανέκφραστος δίπλα του. «Εννοώ, είναι αξιοσημείωτο», είπε ο Κίμελ. «Το βλέπω αυτό και σκέφτομαι: “Εντάξει, αυτός δεν είναι ένας τύπος που θα ήθελα να παίξω πόκερ μαζί του”», αστειέυτηκε ξανά.

Αναφερόμενος στον Τραμπ, συνέχισε: «Φαίνεται απλά να σε συμπαθεί και αυτό είναι όλο. Αρκεί αυτό, υποθέτω». Ρώτησε επίσης τι ελπίζει να κερδίσει ο Μαμντάνι από τη σχέση του με τον Τραμπ. Ο δήμαρχος εξήγησε ότι προτεραιότητά του είναι να λάβει ομοσπονδιακή έγκριση για το προτεινόμενο έργο Sunnyside Yard, μια ανάπτυξη στο Κουίνς που θα περιλαμβάνει υπολογιζόμενες 12.000 νέες κατοικίες και θα δημιουργήσει περίπου 30.000 θέσεις εργασίας.

«Στέλνεις μηνύματα με τον πρόεδρο, από όσο έχω διαβάσει;» ρώτησε ο Κίμελ. «Επικοινωνούμε από καιρό σε καιρό, και πρόκειται για το Sunnyside Yard και για το πώς μπορούμε να προσφέρουμε στην πόλη», απάντησε ο Μαμντάνι. «Ένα από τα άλλα πράγματα που ανέφερε ο πρόεδρος και για τα οποία μιλήσαμε, και για το οποίο νοιάζομαι πολύ, είναι οι Αϊτινοί Νεοϋορκέζοι. Το Καθεστώς Προστασίας τους (Protected Status) έχει τερματιστεί και πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να έχουν σταθερότητα. Είναι μέρος του ιστού αυτής της πόλης», τόνισε.

«Αν του έστελνες μια selfie μας αυτή τη στιγμή;» ρώτησε ο Κίμελ. Ο Μαμντάνι αρνήθηκε. «Τζίμι, σε αγαπώ, αλλά αγαπώ τη στέγαση περισσότερο», είπε, ξεσπώντας σε γέλια.

Jimmy Kimmel had a simple idea. Take a selfie with Zohran Mamdani, the mayor of New York. Text it to the president. Watch what happens. Mamdani said no. And he did it with a line that is already making the rounds. @ZohranKMamdani @jimmykimmel #ZohranMamdani #JimmyKimmel… pic.twitter.com/gIEZLp51cv — The Statesman (@TheStatesmanLtd) September 29, 2026

Και κάπως έτσι, μια ακόμη εκπομπή του Τζίμι Κίμελ έβγαλε χιούμορ και… ειδήσεις.

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