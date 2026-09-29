Μια περιουσία ξόδεψε ο Μάθιου Πέρι για να απεξαρτηθεί: 7 εκατ. δολάρια, 15 φορές σε κέντρα αποκατάστασης και 6.000 συναντήσεις με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς

Takeaways by to pontiki AI Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «The One About Matthew Perry» αναδεικνύει τη μακρόχρονη μάχη του ηθοποιού με τους εθισμούς.

Ο Μάθιου Πέρι δαπάνησε επτά εκατομμύρια δολάρια, εισήχθη 15 φορές σε κέντρα αποκατάστασης και παρακολούθησε 6.000 συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Η οικογένεια και οι φίλοι του ηθοποιού αποκαλύπτουν στο ντοκιμαντέρ αδημοσίευτο υλικό και λεπτομέρειες για τη ζωή και την καριέρα του.

Ο ηθοποιός αντιμετώπιζε επί χρόνια εθισμούς στο αλκοόλ, τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή και την κεταμίνη, η οποία οδήγησε στον θάνατό του το 2023.

Μετά τον θάνατο του Πέρι, πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο γιατρών και της διακινήτριας ναρκωτικών, έχουν καταδικαστεί για την εμπλοκή τους στην υπερβολική δόση.

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Χρόνο και… χρήμα ξόδεψε ο Μάθιου Πέρι στην προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τις ουσίες, που οδήγησαν τελικά τον ηθοποιό στον θάνατο.

Συγκεκριμένα, δαπάνησε 7 εκατομμύρια δολάρια, μπήκε 15 φορές σε κέντρα αποκατάστασης και παρακολούθησε 6.000 συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών, όπως αποκαλύπτει η οικογένειά του σε νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή, την καριέρα και τη μακρόχρονη μάχη του με τις εξαρτήσεις.

Matthew Perry's family reveal he spent $7million trying to get sober and recall 'that feeling of emptiness he couldn't quite fill' in poignant trailer for new Netflix documentary https://t.co/AHsThffHvc — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 29, 2026





Ο ηθοποιός, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 54 ετών, αντιμετώπιζε επί χρόνια προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ, τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή, όπως το Vicodin και το OxyContin, και αργότερα την κεταμίνη.



Στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The One About Matthew Perry», η οικογένεια και οι στενότεροι φίλοι του ανατρέχουν στην άνοδό του στη δημοσιότητα, στην εντυπωσιακή καριέρα του, αλλά και στις σκοτεινές περιόδους της ζωής του. Ενόψει της κυκλοφορίας της σειράς τριών επεισοδίων στις 27 Οκτωβρίου, την τρίτη επέτειο από τον θάνατό του, η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα ένα συγκινητικό τρέιλερ.



Η αδελφή του, Μία Πέρι Μπόουικ, ανέφερε σε δήλωσή της: «Χρειάστηκε χρόνος για να νιώσω έτοιμη να μοιραστώ αυτές τις αναμνήσεις και το πώς ήταν να αγαπώ τον Μάθιου μέσα σε όλη την πολυπλοκότητα της ζωής του — να τον βλέπω ως έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, όχι μόνο ως τον Τσάντλερ και όχι μόνο ως κάποιον που πάλευε με τον εθισμό. Ως αδελφός μου, διαμόρφωσε αυτό που είμαι σήμερα, τον άνθρωπο που προσπαθώ να γίνω και το έργο στο οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου.



Ο Μάθιου είχε μια όμορφη καρδιά και ένα γενναιόδωρο πνεύμα και, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές του, μπορούσε να σε κάνει να γελάσεις και να νιώσεις ότι σε αγαπούν. Ελπίζω αυτή η σειρά να δώσει σε όλους όσοι τον αγάπησαν, είτε προσωπικά είτε από μακριά, τη δυνατότητα να κατανοήσουν βαθύτερα ποιος πραγματικά ήταν και την κληρονομιά που άφησε πίσω του». Στο τρέιλερ, η Μία λέει: «Όλες οι μεγάλες ιστορίες έχουν μέσα τους κωμωδία και τραγωδία, και αυτή ήταν σίγουρα η ιστορία του Μάθιου».

Στη συνέχεια ακούγεται απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξη του Πέρι, στην οποία μιλούσε για τη στιγμή που άλλαξε η ζωή του, όταν εξασφάλισε τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά «Friends». «Ήμουν εξαιρετικά ευτυχισμένος όταν έγινα διάσημος. Μετά ήταν σαν να σκέφτηκα: “Ωχ. Αυτό δεν διόρθωσε ό,τι υπήρχε μέσα μου”. Δεν έκανε αυτό που πίστευα ότι θα έκανε. Υπήρχαν άνθρωποι που μου έλεγαν να σταματήσω, που μου έλεγαν: “Θα πεθάνεις αν συνεχίσεις έτσι”. Κι εγώ απλώς δεν ήξερα πώς να σταματήσω».



Η Μία, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια, θυμάται: «Ο αδελφός μου μιλούσε για αυτό το αίσθημα κενού ή μοναξιάς που δεν μπορούσε με τίποτα να καλύψει. Ξόδεψε επτά εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να απεξαρτηθεί. Τόσο σοβαρά αντιμετώπιζε την ασθένειά του».





Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της Μέρι Ρόμπερτσον, περιλαμβάνει επίσης ιστορίες και αναμνήσεις από τους φίλους του Ντέιβιντ Πρέσμαν και Ρότζερ Καστίγιο, καθώς και από αρκετές πρώην συντρόφους του, ενώ παρουσιάζονται και οικογενειακές φωτογραφίες που δεν έχουν δοθεί ξανά στη δημοσιότητα.

Matthew Perry’s sister and friends remember the generous, funny and larger than life man who rose to global superstardom — and share how the actor’s honesty became his greatest legacy.



The One About Matthew Perry, an intimate documentary series, premieres October 27. pic.twitter.com/WkQeiF8S3y September 29, 2026





Ο Μάθιου Πέρι πέθανε μετά από πνιγμό στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες, έπειτα από υπερβολική δόση κεταμίνης. Ο ηθοποιός πάλευε επί πολλά χρόνια με τον εθισμό, μια μάχη που εντάθηκε την περίοδο κατά την οποία πρωταγωνιστούσε στα «Friends», όταν, μέσα από τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ, εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους σταρ της γενιάς του.

Η εκτόξευση της καριέρας του, στο πλευρό της Τζένιφερ Άνιστον, της Κόρτνεϊ Κοξ, της Λίσα Κούντροου, του Ματ ΛεΜπλανκ και του Ντέιβιντ Σουίμερ στην εμβληματική σειρά «Friends», επισκιάστηκε από τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.



Ο ηθοποιός είχε παραδεχτεί ανοιχτά ότι τα προβλήματα εθισμού επηρέαζαν συχνά τη δουλειά του εκείνη την περίοδο, ενώ αποκάλυψε λεπτομερώς τις δυσκολίες του στα απομνημονεύματά του «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», που κυκλοφόρησαν το 2022.



Ανέπτυξε εξάρτηση από το Vicodin, ένα παυσίπονο που άρχισε να λαμβάνει μετά από ατύχημα με τζετ σκι, λίγο μετά την ένταξή του στη σειρά. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι οκτώ χάπια, όμως μέχρι το τέλος της τρίτης σεζόν των «Friends» έπαιρνε περίπου 55 την ημέρα.

Matthew Perry’s Loved Ones Share Intimate Stories About His Life and $7 Million Fight for Sobriety in New Documentary https://t.co/hy83C17g8r — People (@people) September 29, 2026







Το 1995, μία πρώην σύντροφός του, με την οποία εξακολουθούσε να διατηρεί φιλικές σχέσεις, επέμεινε να επισκεφθεί γιατρό για τους εθισμούς του. Αυτό οδήγησε στην πρώτη από τις πολλές εισαγωγές του σε κέντρο αποκατάστασης. Ωστόσο, ακόμη και όταν έφυγε από εκεί, γνώριζε ότι θα ξανάρχιζε να πίνει. Κατάφερε να μείνει μακριά από το αλκοόλ μόλις για εννέα εβδομάδες, προτού επιστρέψει και πάλι στο ποτό.



Το 2018, η εξάρτησή του από τα οπιοειδή είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίσει πνευμονία και να υποστεί ρήξη παχέος εντέρου. Λίγο μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο έπεσε σε κώμα, το οποίο διήρκεσε δύο εβδομάδες. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, διαπίστωσε ότι του είχε τοποθετηθεί σάκος κολοστομίας, τον οποίο αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί για τους επόμενους εννέα μήνες. Ωστόσο, ούτε αυτό ήταν αρκετό για να τον κρατήσει μακριά από τις ουσίες.

"Celui qui s'appelait Matthew Perry": premier extrait du documentaire Netflix consacré à la star de "Friends"https://t.co/JX8v3LJChp — BFM (@BFMTV) September 29, 2026





Δύο χρόνια αργότερα, η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά για πέντε λεπτά, όταν γιατροί σε πολυτελές κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία τού χορήγησαν ένα ηρεμιστικό, το οποίο αλληλεπίδρασε με τα οπιοειδή που υπήρχαν στον ήδη καταπονημένο οργανισμό του. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν, όμως κατά τη διαδικασία ανάνηψης του έσπασαν οκτώ πλευρά, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποχωρήσει από έναν ρόλο στο πλευρό της Μέριλ Στριπ στην ταινία «Don’t Look Up».



Μετά τον θάνατό του, πέντε άνθρωποι έχουν καταδικαστεί για τον ρόλο τους στην υπερβολική δόση που οδήγησε στον θάνατό του, μεταξύ των οποίων ο σύμβουλος του ηθοποιού για θέματα εξάρτησης, η διακινήτρια ναρκωτικών Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», καθώς και δύο γιατροί.

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